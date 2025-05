Slovensko-arménska spolupráca má potenciál najmä v obrane a energetike

Jerevan 26. mája (TASR) - Ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Arménskom má potenciál najmä v obrannom priemysle a energetike. V pondelok to v Jerevane pre médiá uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák s tým, že práve tieto dve odvetvia majú v delegácii podnikateľov počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR v Arménsku najvýraznejšie zastúpenie.



„Myslím si, že toto sú presne tie dva sektory, v ktorých môžeme nadviazať s Arménskom spoluprácu s najkonkrétnejším výsledkami,“ skonštatoval Šimoňák. Priblížil, že v rámci jadrovej energetiky už Slovensko do Arménska dodáva niektoré technológie k existujúcim starším sovietskym zariadeniam.



„Slovenský jadrový priemysel je známy tým, že dokáže dodávať niektoré moderné riešenia k starším sovietskym inštaláciám. To je presne prípad Arménska, ktoré prevádzkuje atómovú elektráreň sovietskeho typu,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu hospodárstva.



V delegácii podnikateľov zo Slovenska, ktorá do Jerevanu pricestovala spolu s premiérom Robertom Ficom, sú zastúpené viaceré spoločnosti z obranného priemyslu. Slovenské firmy by podľa Šimoňáka mohli Arménsku v prípade záujmu poskytovať napríklad dodávky munície, trenažéry či delostrelecké systémy.



Na obrannom priemysle a energetike ako hlavných odvetviach ekonomickej spolupráce sa v pondelok v Jerevane zhodli aj predseda vlády SR Robert Fico a arménsky premiér Nikol Pašinjan. Spoločne rokovali o vzájomnej bilaterálnej spolupráci a zvýšení hospodárskej výmeny medzi Slovenskom a Arménskom.