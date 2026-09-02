< sekcia Zahraničie
Slovensko označilo incident na letisku v Lipsku za neprijateľný
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za zmarený útok na letisku Lipsko/Halle je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovensko v utorok večer dôrazne odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko/Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg, uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Informuje o tom TASR.
„Vyjadrujeme solidaritu Nemecku, nášmu spojencovi a partnerovi. Takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne neprijateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg,“ uviedlo MZVEZ na sociálnej sieti X.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za zmarený útok na letisku Lipsko/Halle je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Záver vychádza z výsledkov vyšetrovania a poznatkov spravodajských služieb. Berlín v reakcii oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.
Dobrindt označil incident za súčasť vzorca „ruských hybridných operácií“. Použité drony, ich súčiastky, výbušniny a zapaľovacia technika podľa neho vykazujú podobnosti s prostriedkami známymi z iných ruských hybridných operácií a z bojov na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho podozrenia voči Rusku.
„Vyjadrujeme solidaritu Nemecku, nášmu spojencovi a partnerovi. Takéto formy hybridných hrozieb, ktoré narúšajú bezpečnosť a dôveru verejnosti, sú absolútne neprijateľné a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg,“ uviedlo MZVEZ na sociálnej sieti X.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za zmarený útok na letisku Lipsko/Halle je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Záver vychádza z výsledkov vyšetrovania a poznatkov spravodajských služieb. Berlín v reakcii oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.
V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.
Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.
Dobrindt označil incident za súčasť vzorca „ruských hybridných operácií“. Použité drony, ich súčiastky, výbušniny a zapaľovacia technika podľa neho vykazujú podobnosti s prostriedkami známymi z iných ruských hybridných operácií a z bojov na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho podozrenia voči Rusku.