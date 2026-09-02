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Slovensko sa podieľalo na evakuácii pacientov z Pásma Gazy
Podľa eurokomisárky zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v Pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu.
Autor TASR
Brusel 2. septembra (TASR) - Slovensko sa podieľalo na evakuácii šiestich pacientov a 17 ich rodinných príslušníkov z Pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. V utorok to na sociálnej sieti X oznámila eurokomisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová, informuje TASR.
Podľa eurokomisárky zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v Pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. „Európska únia pomáha ľuďom v núdzi, a to aj prostredníctvom medicínskych evakuácií. Šesť pacientov a 17 sprevádzajúcich osôb bolo evakuovaných do Belgicka a Rumunska v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ s podporou Slovenska, Nórska, Jordánska a organizácií Lekári bez hraníc (MSF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO),“ uviedla Lahbibová.
Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol na podporu medicínskych evakuácií pacientov z Pásma Gazy aktivovaný v apríli 2024 na žiadosť WHO. Od júla 2024 sa na evakuáciách podieľalo 13 členských štátov EÚ vrátane Slovenska a tri ďalšie zúčastnené krajiny – Albánsko, Nórsko a Turecko. Podľa údajov Európskej komisie bolo s podporou mechanizmu prevezených približne 500 pacientov a viac než 1300 ich rodinných príslušníkov.
Slovensko sa na evakuáciách pacientov z palestínskej enklávy podieľa pravidelne, využíva pritom aj vládny špeciál. Zároveň poskytuje humanitárnu pomoc civilistom v oblasti vrátane potravín a zdravotníckeho materiálu.
Podľa eurokomisárky zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v Pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. „Európska únia pomáha ľuďom v núdzi, a to aj prostredníctvom medicínskych evakuácií. Šesť pacientov a 17 sprevádzajúcich osôb bolo evakuovaných do Belgicka a Rumunska v rámci mechanizmu civilnej ochrany EÚ s podporou Slovenska, Nórska, Jordánska a organizácií Lekári bez hraníc (MSF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO),“ uviedla Lahbibová.
Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany bol na podporu medicínskych evakuácií pacientov z Pásma Gazy aktivovaný v apríli 2024 na žiadosť WHO. Od júla 2024 sa na evakuáciách podieľalo 13 členských štátov EÚ vrátane Slovenska a tri ďalšie zúčastnené krajiny – Albánsko, Nórsko a Turecko. Podľa údajov Európskej komisie bolo s podporou mechanizmu prevezených približne 500 pacientov a viac než 1300 ich rodinných príslušníkov.
Slovensko sa na evakuáciách pacientov z palestínskej enklávy podieľa pravidelne, využíva pritom aj vládny špeciál. Zároveň poskytuje humanitárnu pomoc civilistom v oblasti vrátane potravín a zdravotníckeho materiálu.