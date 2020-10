Slovensko sa pridalo k výzve OSN na dodržiavanie ľudských práv v Číne

New York 6. októbra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo vrátane SR vyzvalo v utorok na pôde tretieho výboru Valného zhromaždenia OSN Čínu, aby rešpektovala ľudské práva a medzinárodné záväzky v autonómnych oblastiach Sin-ťiang a Hongkong, vrátane slobody náboženského vyznania, presvedčenia, slobody pohybu, združovania, zhromažďovania, médií a slobody prejavu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Signatári spoločného vyhlásenia reagujúceho na stav ľudských práv v Číne, ku ktorému sa pridalo aj Slovensko, vyzvali Čínu, aby plnila svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky a rešpektovala ľudské práva vrátane práv osôb patriacich k náboženským a etnickým menšinám, a to najmä v Sin-ťiangu a Tibete.



Dovedna 39 signatárskych krajín, medzi nimi napríklad Nemecko, Británia, Francúzsko i USA, takisto žiada, aby Čína umožnila "zmysluplný prístup" do provincie Sin-ťiang nezávislým pozorovateľom vrátane vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej.



Vyhlásenie v tomto smere nadväzuje na vyhlásenie 50 nezávislých expertov OSN z júna 2020, ako aj na spoločné vyhlásenie krajín na pôde Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve, ku ktorému sa SR pripojila v júni 2020, a na vyhlásenie EÚ zo septembrového zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva.