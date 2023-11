Slovensko v novembri čelí trom právnym konaniam Európskej komisie

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v pravidelnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov zverejnila svoj postup proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti. Slovensko v rámci tohto balíka čelí trom právnym konaniam, informuje spravodajca TASR.



V oblasti spravodlivosti EK zaslala Slovensku, Rumunsku a Slovinsku odôvodnené stanoviská, aby zaviedli správnym spôsobom smernicu EÚ o práve na prístup k obhajcovi a o práve komunikovať po zatknutí do svojho právneho systému.



Cieľom smernice je zabezpečiť prístup k právnikovi od najskorších štádií konania pre osoby, na ktoré sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz, aj pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní. Zabezpečuje, že osoby pozbavené slobody môžu informovať a komunikovať s tretími osobami aj s konzulárnymi úradmi.



Slovensko zaviedlo výnimky z práva na prístup k advokátovi, čo smernica nepovoľuje. Okrem toho slovenské právo nespĺňa požiadavky smernice o jej uplatňovaní v počiatočnom štádiu policajných vyšetrovaní.



V júni 2023 EK zaslala Slovensku, Rumunsku a Slovinsku formálnu výzvu, aby smernicu správne transponovali. Po preskúmaní odpovedí ich EK považuje za neuspokojivé. Teraz majú dva mesiace na to, aby reagovali. Ak ich odpoveď nebude uspokojivá, eurokomisia môže postúpiť tieto prípady Súdnemu dvoru EÚ.



V oblasti mobility a dopravy dostalo Slovensko formálnu výzvu, aby správne uplatňovalo pravidlá EÚ o interoperabilite železníc. Smernica z roku 2008 poskytuje harmonizáciu technických požiadaviek a zavedenie postupu ich overovania. Na Slovensku boli zistené nedostatky v povoľovacom procese na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky a pri uplatňovaní pravidiel hodnotenia a hodnotenia rizík. Slovensko má dva mesiace na vyriešenie pripomienok eurokomisie.



Formálnu výzvu EK zaslala Slovensku a Rumunsku aj v oblasti finančných služieb a vyzvala ich na správne zavedenie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. V prípade Slovenska ide najmä o register skutočných vlastníkov a fungovanie Finančnej spravodajskej jednotky.



Pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí slúžia aj proti financovaniu terorizmu, legislatívne medzery v jednom členskom štáte majú vplyv na celú EÚ, uvádza EK. Bez uspokojivých odpovedí do dvoch mesiacov môže EK rozhodnúť o pokračovaní v právnom konaní v podobe odôvodnených stanovísk.