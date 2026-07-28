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TRAGÉDIA: Slovenský cyklista v USA zahynul po zrážke s autom

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Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Koroner Daniel Sexton identifikoval obeť ako 30-ročného občana Slovenska, ktorý na mieste nehody zahynul.

Autor TASR
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Washington 28. júla (TASR) - Tridsaťročný muž zo Slovenska, ktorý sa snažil prejsť na bicykli cez Spojené štáty, zahynul v pondelok v skorých ranných hodinách po zrážke s autom na diaľnici 280 pri meste Salem v okrese Lee v štáte Alabama. TASR o tom informuje s odvolaním sa na web stanice WRBL News 3.

Podľa koronera okresu Lee prijal úrad miestneho šerifa v pondelok o 4.02 h miestneho času (10.02 h SELČ) hlásenie, že na diaľnici 280 zrazilo motorové vozidlo cyklistu. Na miesto udalosti dorazili príslušníci policajných zložiek, hasiči a záchranári.

Koroner Daniel Sexton identifikoval obeť ako 30-ročného občana Slovenska, ktorý na mieste nehody zahynul. Uviedol, že muž chcel na bicykli prejsť krížom cez celé Spojené štáty. Vyrazil zo San Diega v Kalifornii a jeho cieľom bolo mesto Savannah v Georgii. Sexton a zamestnanci úradu koronera okresu Lee vyjadrili „najhlbšiu a úprimnú sústrasť“ mužovej rodine a priateľom.

Okolnosti nehody naďalej vyšetrujú príslušníci alabamských štátnych orgánov činných v trestnom konaní.
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