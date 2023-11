Slovenský stánok na bazári v Luxembursku robí dobré meno Slovákom

Luxemburg 26. novembra (TASR) - Od roku 2009 je aj Slovensko súčasťou Medzinárodného bazáru v Luxembursku, najväčšej charitatívnej akcie v tejto krajine. Aj tohto roku výťažok z podujatia, ktoré sa konalo od piatku do nedele, pôjde aj v prospech jedného projektu na Slovensku, uviedla pre TASR Michaela Brunnerová, vedúca občianskeho združenia pripravujúceho slovenský stánok.



Záštitu nad bazárom, ktorý sa koná posledný novembrový víkend a existuje už vyše 60 rokov, má manželka luxemburského veľkovojvodu. Zúčastňuje sa na ňom vyše 50 krajín sveta.



"Tento rok bazár podporuje 48 projektov vo svete. Bazár každý rok podporí projekty sumou vyše 600.000 eur. Slovenský stánok od roku 2009 poslal na spoločný účet bazáru 106.000 eur, vlani to bolo 17.000 eur," povedala Brunnerová, ktorá verí, že sa tohto roku podarí túto sumu prekonať.



Slovenský stánok sa tohto roku rozhodol podporiť občianske združenie Misia úsmevu a nádeje zo Starej Ľubovne, ktoré pripravuje tábory pre rodiny s autistickými deťmi.



Pred pandémiou Slováci prostredníctvom výťažku z bazáru podporovali vždy dva projekty, jeden na Slovensku a jeden napríklad v Afrike, kde vyvíjali charitatívnu či vzdelávaciu činnosť ľudia zo Slovenska. Po pandémii možno podporiť už iba jeden projekt.



"Hlavným motívom je solidarita, boj proti chudobe, ochrana slabších, hlavne detí a matiek v núdzi. Ďalšie kritériá sú výchova a vzdelanie, podpora rozvoja, aby sme ľuďom pomáhali uľahčiť ich život," vysvetlila Brunnerová.



Bazár funguje na princípe dobrovoľníctva, čo platí aj pre slovenský stánok. Prípravu akcie má na starosti trojčlenný výbor, tri Slovenky pôsobiace v Luxemburgu. V mnohom im pomáha Generálny konzulát SR pre Belgicko a Luxembursko, ich rodinní príslušníci a dobrovoľníci. Niekto pomôže s dovozom tovaru, ďalší navaria 40 litrov kapustnice, pripravia lokše či koláče a pomáhajú s predajom v stánku. Cieľom je propagovať slovenské firmy a živnostníkov, rôzne domáce remeselnícke výrobky od voskových sviečok, bábik zo šúpolia, organickej kozmetiky a vianočných ozdôb a tiež nápoje a potraviny vyrobené na Slovensku, s dôrazom na vysokú kvalitu, ako v prípade bardejovského medu či trnavskej medoviny.



Generálny konzul Andrej Michalec spresnil, že konzulát toto podujatie podporuje rôznymi formami, aj finančnou zbierkou v prospech slovenského stánku. Ocenil skutočnosť, že slovenský stánok dokázal prepojiť viaceré krajanské organizácie. Pomáha najmä SLUX, Združenie Slovákov z Luxemburska, v rámci ktorého funguje aj folklórny súbor Sluxáčik.



"Krajanská komunita slovenský stánok oceňuje pozitívne. Je príkladom dobrovoľníckej činnosti a krajanskej angažovanosti. Na konzuláte stánok vnímame ako významného aktéra, ktorý prispieva k rozvoju humanitárnej pomoci vo svete a pomáha zviditeľňovať Slovensko. Je to krásny príklad prepájania krajanských slovenských komunít v rámci Luxemburska," uviedol Michalec.







