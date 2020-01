Slovenský veľvyslanec požiadal o konzultácie so spojencami a Irakom

Bratislava 6. januára (TASR) - Slovenský veľvyslanec pri NATO na pondelkovom zasadnutí Severoatlantickej rady v Bruseli požiadal o úzke konzultácie so spojencami z krajín NATO a s irackou vládou. Urobil tak na základe inštrukcie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD). TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.



Iracká vláda by sa mala v najbližších dňoch vyjadriť k spolupráci s NATO pri výcviku irackých ozbrojených síl, priblížil tlačový odbor Úradu vlády SR. "Prebieha úzka koordinácia s irackou vládou, momentálne je dohodnuté prerušenie výcvikových aktivít," uviedol.



Veľvyslanci členských krajín Severoatlantickej aliancie na pondelkovom stretnutí jednomyseľne konštatovali, že všetci príslušníci výcvikovej misie v Iraku sú v bezpečí. V prípade potreby sú pripravené evakuácie na bezpečnejšie základne alebo do okolitých bezpečných krajín, uvádza ÚV.



Spojenci z krajín NATO dočasne zmrazili svoju výcvikovú misiu v Iraku, po dohode s irackými orgánmi sú však pripravení v nej pokračovať. Uviedol to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po pondelňajšom zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) v Bruseli.



Napätie na Blízkom východe eskalovalo po piatkovom (3. 1.) útoku americkej armády, po ktorom zomrel iránsky generál Kásem Solejmání. Situácia sa bezprostredne týka aj siedmich slovenských vojakov, ktorí v Iraku plnia úlohy výcvikovej misie NATO.