Sloviansk vyzýva na evakuáciu kvôli útokom na energetické zariadenia
Autor TASR
Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajinské úrady v meste Sloviansk na východe krajiny vo štvrtok vyzvali tamojších obyvateľov na odchod v súvislosti so zintenzívnením ruských útokov na energetické zariadenia a kotolne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sa obraciam na obyvateľov mesta, najmä na starších ľudí a rodiny s deťmi – je čas na evakuáciu. Aspoň počas vykurovacej sezóny. Vidíme totiž, že nepriateľ útočí na energetický systém, konkrétne na kotolne,“ napísal starosta Sloviansku Vadym Ľach na sociálnych sieťach.
Pri útokoch na toto mesto utrpelo predtým zranenia sedem ľudí, uviedli miestni predstavitelia.
Ruské sily medzitým neustále postupujú cez rozsiahlu frontovú líniu, čo vo štvrtok prinútilo Ukrajinu oznámiť evakuáciu detí z častí neďalekého Kramatorska na východe krajiny.
Toto logistické centrum malo pred vojnou približne 147.000 obyvateľov a leží približne 20 kilometrov od frontovej línie v Doneckej oblasti, kde Kremeľ sústredil svoju palebnú silu, pripomína AFP.
Rusko koncom roka 2022 vyhlásilo, že anektovalo tento priemyselný región spolu s troma ďalšími – okrem Doneckej aj Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť - a to napriek tomu, že nad nimi nemá úplnú vojenskú kontrolu. Počet obyvateľov Kramatorsku odvtedy klesol na približne 50.000, uvádzajú tamojší predstavitelia.
Úrady vo svojom príkaze na evakuáciu uviedli nárast ruských útokov malými, lacnými dronmi, ktoré v posledných mesiacoch dramaticky zmenili charakter bojov na frontovej línii, dodáva táto francúzska agentúra.
