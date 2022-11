Slovinci podporili návrh zákona na odpolitizovanie televízie

Ľubľana 28. novembra (TASR) - Slovinci v nedeľu v referende podporili návrh zákona na oslabenie politického vplyvu na verejnoprávnu televíziu RTV Slovenija a na obnovenie jej redakčnej nezávislosti. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Mediálne a občianske organizácie totiž kritizovali skresľované spravodajstvo v RTV Slovenija – hlavnej slovinskej verejnoprávnej stanici s vyše 2000 zamestnancami. Jej súčasné vedenie vymenovala bývalá konzervatívna vláda.



Vládnuca stredoľavá koalícia, ktorá zvíťazila vo voľbách v apríli, schválila návrh tohto zákona o reforme RTV krátko po nástupe k moci.



Návrh zákona poveruje organizácie a inštitúcie občianskej spoločnosti dohľadom nad televíziou a bráni vláde a parlamentu vymenovávať nové vedenie po každých voľbách.



Slovinská demokratická strana (SDS) bývalého premiéra Janeza Janšu sa ešte narýchlo snažila prekaziť tento návrh, a preto žiadala referendum. Zozbierala 40.000 podpisov, ktoré sú na základe slovinskej legislatívy potrebné na zvolanie ľudového hlasovania.



Návrh zákona podporilo vyše 62 percent hlasujúcich, čo umožňuje, aby vstúpil do platnosti. Približne 38 percent ľudí hlasovalo proti. Údaje zverejnila volebná komisia Slovinska.



Janša počas svojich dvoch rokov vládnutia v rokoch 2020–22 často útočil na kritické médiá, pričom sa dopúšťal aj osobných útokov proti žurnalistom.



Jeho SDS vymenila riaditeľov RTV i šéfredaktora spravodajského programu, čo viedlo k protestom proti cenzurovaným reláciám, výmenám redaktorov a ďalším krokom označovaným za zasahovanie do slobody médií.



Podľa správy organizácie na ochranu novinárov Reportéri bez hraníc (RSF) z roku 2022 sa hodnotenie slobody médií v Slovinsku zhoršilo a táto členská krajina Európskej únie klesla z 36. na 54. miesto.



Občanov vyzývalo na podporenie návrhu zákona aj Združenie novinárov Slovinska (Društvo novinarjev Slovenije). Vysvetľovalo, že je to jediný spôsob, ako chrániť televíziu pred "politickým zneužívaním a rozkladom".



Návrh podporili aj popredné medzinárodné organizácie na ochranu médií, ako Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) a RSF.



Regionálna organizácia na ochranu novinárov juhovýchodnej Európy (SEEMO) privítala výsledok referenda. "SEEMO dúfa, že RTV Slovenija bude v budúcnosti pracovať ako nezávislé profesionálne médium verejnoprávnej služby a bude pozitívnym príkladom pre mnoho ďalších verejných služieb v Európe," uviedol pre AFP generálny riaditeľ SEEMO Oliver Vujovič.



Oficiálne výsledky referenda budú zverejnené v januári. A potom – ako to nariaďuje schválený návrh zákona – sa musia zmeny do dvoch mesiacov zaviesť do praxe.