Slovinci v talianskom meste Muggia sa obávajú hliadok neonacistov
Spravodajský portál Trieste Prima na svojich stránkach spomenul incident, pri ktorom bol miestny 22-ročný obyvateľ údajne napadnutý skupinou približne 15 mladých cudzincov.
Autor TASR
Muggia 20. augusta (TASR) - Slovinská komunita v talianskom meste Muggia je znepokojená zámerom neonacistického hnutia Forza Nuova, ktorého aktivisti chcú hliadkovať v uliciach tohto prístavného mesta v blízkosti hranice so Slovinskom. Ich plány sú reakciou na nedávne správy o násilných incidentoch s účasťou cudzincov. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry STA.
V slovinčine vychádzajúci denník Primorski Dnevnik napísal, že Forza Nuova sa rozhodla „obnoviť poriadok“ na uliciach Muggie po takmer každodenných správach o násilných incidentoch, ktorých sa toto leto údajne dopúšťali cudzinci. Fiorella Benčičová z miestnej komunity v rozhovore pre denník upozornila, že takáto „odchýlka od demokratických hodnôt je veľmi nebezpečná.“
Spravodajský portál Trieste Prima na svojich stránkach spomenul incident, pri ktorom bol miestny 22-ročný obyvateľ údajne napadnutý skupinou približne 15 mladých cudzincov. Incident vyvolal medzi miestnymi veľké pobúrenie.
Portál tiež uviedol, že v meste Muggia sa v posledných dňoch vyskytlo niekoľko ďalších násilných incidentov, ktoré však zahŕňali skupiny dospelých Talianov útočiacich na mladých cudzincov.
Forza Nuova vo svojom vyhlásení kritizovala „nečinnosť a pokrytectvo pravicovej politiky, ktorá na sociálnych sieťach odsudzuje pouličné incidenty, zatiaľ čo vo vládnych laviciach legalizuje status 500.000 migrantov a podporuje ich prijímanie“. Forza Nuova tvrdí, že zlyhávanie „takéhoto prístupu“ badať každý deň – „u mladých druhej či tretej generácie – prostredníctvom úpadku, násilia a absencie ochoty integrovať sa“. Neonacistická strana sa obrátila aj na obyvateľov mesta, aby sa pridali k jej iniciatíve.
Forza Nuova bola založená v roku 1997, presadzuje nacionalistickú ideológiu a tradičné hodnoty, často kritizuje imigráciu a multikulturalizmus. Je známa svojím radikalizmom i občasnými násilnosťami alebo provokáciami. Talianska vláda a väčšina politických strán ju považujú za marginálnu extrémistickú skupinu.
