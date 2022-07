Slovinská ministerka zahraničných vecí Fajonová navštívila Kyjev

S predstavnikom kijevske regionalne vojaške administracije Vlasjukom smo si ogledali uničljive posledice ruske vojaške okupacije v Irpinu. Ukrajinska stran je izrazila željo, da bi slovenske občine pomagale pri povojni obnovi Irpina. pic.twitter.com/JNj2LYAgjY — Tanja Fajon (@tfajon) July 27, 2022

Kyjev 27. júla (TASR) - Slovinská ministerka zahraničných vecí Tanja Fajonová pricestovala v stredu do Kyjeva so zámerom vyjadriť za Slovinsko. Informovala o tom tlačová agentúra STA s odvolaním sa na príspevok ministerky na Twitteri.Slovinský rezort diplomacie spresnil, že Fajonová predstaví doterajšiu pomoc Slovinska Ukrajine a bude sa miestnych predstaviteľov pýtať, akú ďalšiu pomoc Ukrajina potrebuje. Slovinsko je tiež ochotné podieľať sa na obnove Ukrajiny po vojne, ktorú ruskí agresori rozpútali vo februári.Fajonová sa ujala úradu iba začiatkom júna; po návštevách Berlína a Záhrebu je to jej tretia zahraničná cesta.Ruská vláda minulý týždeň aktualizovalaa zaradila naň aj Slovinsko.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov tiež vyhlásil, že cieľom Moskvy je zvrhnúť vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko pritom na začiatku invázie tvrdilo, že zosadenie Zelenského nie je jeho prioritou.