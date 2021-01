Slovinská opozícia stiahla návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Ľubľana 19. januára (TASR) - Slovinská opozícia stiahla v utorok návrh na vyslovenie nedôvery stredopravicovej vláde premiéra Janeza Janšu. Rozhodla sa v obave, že by nezískala dostatočný počet hlasov po tom, ako išli pre pozitívny výsledok testu na koronavírus do karantény dvaja opoziční poslanci. Informovala o tom agentúra AFP.



Päť ľavicových opozičných strán predložilo v piatok návrh na vyslovenie nedôvery vláde Janšu, ktorého obvinili z toho, že pandémiu zneužíva na útoky voči kritickým médiám a posilňuje si kontrolu nad štátnymi inštitúciami - podobne ako to robí jeho spojenec, maďarský premiér Viktor Orbán.



Predseda Demokratickej strany dôchodcov Slovinska (DeSUS) Karl Erjavec v utorok na webe parlamentu uviedol, že sa rozhodol neuchádzať sa o post premiéra, dokým sa "pracovné podmienky poslancov nevrátia do normálu".



Zrušené bolo aj stredajšie zasadnutie parlamentu, na ktorom sa malo hlasovať o nedôvere. Pri hlasovaní by chýbali prinajmenšom dvaja opoziční poslanci, ktorí mali pozitívny výsledok testu na koronavírus. Táto skutočnosť by podľa Erjavca "znížila pravdepodobnosť úspechu hlasovania".



Strana DeSUS v decembri vystúpila z vládnej štvorkoalície vedenej Janšom. Vládna koalícia má však stále v 90-člennom parlamente podporu 47 poslancov, a teda väčšiny, uvádza AFP.



Opozícia sa pri predkladaní návrhu o vyslovení nedôvery obrátila na koaličnú stredoľavicovú Stranu moderného stredu (SMC) s výzvou o spojenie síl a zvrhnutie Janšovej vlády.



Slovinský parlament pre pandémiu zasadá len virtuálne, to však neplatí v prípade tajného hlasovania o nedôvere.



Janša je lídrom protiimigračnej Slovinskej demokratickej strany (SDS). Vládu jeho strana SDS vytvorila v marci okrem strán SMC a DeSUS aj so stredopravicovou stranou Nové Slovinsko — Kresťanskí demokrati (Nsi). Stalo sa tak po januárovej rezignácii bývalého premiéra Marjana Šareca.