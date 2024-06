Slovinská opozícia žiada referendum k uznaniu palestínskeho štátu

Ľubľana 4. júna (TASR) - Najsilnejšia slovinská opozičná strana podala v pondelok návrh žiadajúci referendum o potenciálnom rozhodnutí uznať samostatnosť palestínskeho štátu. Takýto krok by mohol v parlamente oddialiť hlasovanie o návrhu na uznanie palestínskeho štátu, o ktoré poslancov minulý týždeň požiadala vláda, informuje TASR podľa agentúry AP.



Slovinská vláda podporila uplynulý štvrtok návrh na uznanie samostatného palestínskeho štátu a požiadala parlament, aby ho taktiež odsúhlasil. Hlasovanie o návrhu sa očakáva v utorok, parlament ho však teraz v reakcii na podnet opozičnej Slovinskej demokratickej strany (SDS) môže odložiť až o 30 dní.



Pravicová SDS žiada v tejto veci usporiadanie tzv. konzultačného referenda s odôvodnením, že občania by mali mať právo vyjadriť sa k takej dôležitej otázke, ktorá by mohla mať pre Slovinsko vážne dôsledky. Líder SDS a bývalý premiér Janez Janša liberálnu vládu dokonca obvinil z toho, že odobrením takého návrhu "podporuje teroristickú organizáciu Hamas".



Vládnuca koalícia premiéra Roberta Goloba má v 90-člennom parlamente pohodlnú väčšinu mandátov. Schválenie predmetného návrhu by tak pre ňu nemalo byť problémom. Očakáva sa tiež, že poslanci návrh SDS na vypísanie referenda zamietnu.



Slovinská vláda podporila uznanie palestínskeho štátu len dva dni po tom, čo ho oficiálne uznali Španielsko, Nórsko a Írsko, pričom rovnako ako tieto tri krajiny si vyslúžila kritiku zo strany Izraela.



Nezávislosť palestínskeho štátu spomedzi krajín 27-členného eurobloku už doteraz uznávalo Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko aj Slovensko a čoskoro by tak mala spraviť aj Malta, uvádza agentúra Reuters. Nórsko nie je členom EÚ, no čo sa týka zahraničnej politiky, koná zvyčajne v súlade s ňou.



Najnovšie kroky vedúce k uznaniu palestínskeho štátu zo strany ďalších krajín spôsobujú zhoršenie vzťahov Izraela s EÚ. Palestínsky štát pritom vo svete uznáva už vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN, približuje AP.



Samotné Slovinsko pritom oznámilo začatie procesu uznania palestínskeho štátu už začiatkom mája. Napokon sa však rozhodlo v procedúrach počkať, čo zdôvodňovalo vierou v to, že sa situácia týkajúca sa konfliktu v Pásme Gazy zlepší. Golob však tento týždeň oznámil, že proces napokon Ľubľana zrýchli vzhľadom na najnovšie izraelské útoky v meste Rafah.