Slovinská polícia zastavila dodávku, ktorá prevážala 43 migrantov

Ľubľana 10. augusta (TASR) - Slovinská polícia v pondelok oznámila, že zastavila dodávku, v ktorej sa nachádzalo 43 migrantov. Tí do krajiny prišli nelegálne, informovala agentúra AP.



Policajti zatkli 39-ročného bulharského občana, ktorý riadil dodávku s bulharskou poznávacou značkou.



Policajná hliadka v nedeľu zastavila dodávku v meste Sežana, ktoré sa nachádza blízko hranice s Talianskom. Migranti uviedli, že pochádzajú z Pakistanu a Bangladéša.



Slovinské úrady od uvoľnenia karanténnych opatrení zavedených v rámci boja proti šíreniu koronavírusu hlásia nárast nelegálnej migrácie cez krajinu.



Migranti, ktorí sa v mnohých prípadoch snažia utiecť pred vojnou alebo chudobou vo svojich rodných krajinách, sa cez Slovinsko snažia dostať do ďalších štátov Európskej únie. Najčastejšie sú to práve susedné Rakúsko a Taliansko.