Pondelok 18. máj 2026
Slovinská polícia zmarila dodávku 60 kilogramov heroínu zo Španielska

Ilustračná snímka. Foto: TASR – KR PZ Trenčín

Autor TASR
Ľubľana 18. mája (TASR) - Kriminalisti zo slovinského Národného úradu pre vyšetrovanie a niekoľkých policajných okrskov minulý týždeň prekazili neďaleko mesta Celje odovzdanie 60 kilogramov heroínu. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry STA.

Päťdesiattriročný Srb prevážal drogy nákladným autom zo Španielska s cieľom odovzdať ich 36-ročnému Slovincovi. Polícia oboch zatkla a prehľadala ich domy. Okrem 60 kilogramov heroínu zaistila 50.000 eur v hotovosti.

Muži sú podozriví z nedovolenej výroby a obchodovania s drogami. V prípade dokázania viny im hrozí 5- až 15-ročné väzenie a zatiaľ zostávajú vo väzbe.
