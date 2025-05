Slovinská prezidentka: EÚ urobila chybu, keď prerušila dialóg s Ruskom

Brusel 26. mája (TASR) - Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová počas minulotýždňovej návštevy Bruselu rokovala s viacerými európskymi predstaviteľmi vrátane predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. V rozhovore pre portál Politico zdôraznila potrebu, aby sa Európska únia (EÚ) vrátila k dialógu s Ruskom, informuje TASR.



„Jednou z chýb EÚ bolo, že sme prestali komunikovať s Ruskom,“ povedala slovinská prezidentka. EÚ by podľa nej mala vymenovať skupinu „múdrych mužov a žien“, ktorí by iniciovali „tichú“ diplomaciu s Ruskom ako prvý krok k priamemu dialógu.



Odmietanie priamej komunikácie s Ruskom a ďalšími krajinami ako Maďarsko a Slovensko bolo jedným z dôvodov, prečo EÚ „nebola vnímaná ako politicky silná skupina“, poznamenala. Podľa jej názoru by sa Európa mala namiesto toho zamerať na to, aby získala miesto za rokovacím stolom spolu so „Spojenými štátmi, Ruskom a Ukrajinou“.



Pircová Musarová priznala, že túto otázku otvorila aj v rozhovore s von der Leyenovou. Slovinska prezidentka tvrdí, že šéfka EK jej odpovedala, že „pracujú na tom“. Ak by sa tieto informácie potvrdili, išlo by o zásadný posun, pretože EÚ sa roky vyhýba priamym kontaktom s Kremľom aj pod tlakom sankcií. Portál sa obrátil na EK so žiadosťou o komentár, ale do nedele večera nedostal odpoveď.



Hoci Rusko naďalej útočí na civilné ciele vo vojne na Ukrajine, prezidentka zdôraznila, že Európa nemá inú možnosť ako pokračovať v hľadaní riešení. „Dialóg, dialóg, dialóg“ – aj keď „zatiaľ“ nepriniesol výsledky, zdôraznila.



Slovinský premiér Robert Golob pred dvoma týždňami vyhlásil, že jeho krajina je ochotná hostiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. „Pre Slovinsko by bolo cťou, keby obe strany prijali pozvanie na mierové rokovania v Slovinsku v duchu nášho zahraničnopolitického záväzku k mieru, ktorý dodržiavame od získania našej nezávislosti,“ citovalo Goloba komunikačné oddelenie slovinskej vlády.