Slovinská prezidentka vymenovala predsedníčku protikorupčnej komisie

Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Foto: TASR

Bervarová Sternadová sa po menovaní predstavila verejnosti v prezidentskom paláci.

Autor TASR
Ľubľana 18. februára (TASR) - Slovinská prezidentka Nataša Pirc Musarová v stredu vymenovala novú predsedníčku Komisie pre prevenciu korupcie (KPK). Od 1. apríla prevezme túto pozíciu právnička z občianskeho sektora Katarína Bervarová Sternadová od súčasného predsedu Roberta Šumiho. TASR o tom píše podľa agentúry STA.

O nových kandidátoch pre trojčlennú KPK rozhodla výberová komisia tvorená zástupcami ministerstva pre verejnú správu, parlamentu, súkromných neziskových organizácií, Súdnej rady a Rady štátnych prokurátorov. Z výberového procesu vzišli štyria kandidáti a z nich prezidentka vybrala Katarínu Bervarovú Sternadovú.

Expertka na ľudské práva a právny štát s rozsiahlymi znalosťami ústavného, správneho, trestného a medzinárodného práva viac ako 15 rokov stojí na čele Právneho centra na ochranu ľudských práv a životného prostredia (PIC). Minulý rok sa uchádzala o post ombudsmana pre ľudské práva, ale napriek podpore prezidentky nezískala potrebnú dvojtretinovú väčšinu parlamentných strán.

Bervarová Sternadová sa po menovaní predstavila verejnosti v prezidentskom paláci. Povedala, že dôsledky korupcie pociťuje každý, či už ide o nerovný prístup jednotlivcov k zdravotnej starostlivosti alebo iným sociálnym službám.

Ako prvá žena na čele KPK sa bude snažiť zaviesť takzvaný model „spolupráce pri dohľade“. V jeho rámci bude veľké štátne projekty, dôležité právne predpisy a stratégie posudzovať KPK z hľadiska rizika korupcie, monitorovať vývoj a priebežne riešiť problémy.
