< sekcia Zahraničie
Slovinská prezidentka vypíše parlamentné voľby na 22. marca
Voliči o súčasnom zložení parlamentu hlasovali 24. apríla 2022 a volebná účasť dosiahla 70,96 percenta, čo bola jedna z najvyšších za posledných dvadsať rokov.
Autor TASR
Ľubľana 22. decembra (TASR) - Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová v pondelok na tlačovej konferencii oznámila, že vypíše parlamentné voľby na 22. marca budúceho roka. Dekrét o vyhlásení volieb podpíše začiatkom januára a oficiálny volebný proces sa začne 12. januára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Podľa prezidentky bolo toto rozhodnutie koordinované so Štátnou volebnou komisiou (DVK) a informované boli aj politické strany. Pircová Musarová ešte v októbri oznámila, že sa rozhoduje medzi vypísaním volieb 15., 22. alebo 29. marca.
Zákon stanovuje, že riadne voľby sa vyhlásia najskôr 135 dní a najneskôr 75 dní pred uplynutím štyroch rokov od prvého zasadnutia Národnej rady v aktuálnom volebnom období (13. mája 2022). Odo dňa vyhlásenia volieb do dňa hlasovania nesmie uplynúť viac ako 90 dní a najmenej 60 dní.
Voliči o súčasnom zložení parlamentu hlasovali 24. apríla 2022 a volebná účasť dosiahla 70,96 percenta, čo bola jedna z najvyšších za posledných dvadsať rokov.
Hnutie za slobodu (GS) súčasného premiéra Roberta Goloba získalo 34,45 percenta hlasov a 41 mandátov pred Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeza Janšu s 23,48 percenta a 27 mandátmi. Zvyšné strany získali: sociálna demokracia (SD) deväť mandátov, kresťanskodemokratická Nova Slovenija (NSi) osem mandátov a Levica päť mandátov.
Podľa prezidentky bolo toto rozhodnutie koordinované so Štátnou volebnou komisiou (DVK) a informované boli aj politické strany. Pircová Musarová ešte v októbri oznámila, že sa rozhoduje medzi vypísaním volieb 15., 22. alebo 29. marca.
Zákon stanovuje, že riadne voľby sa vyhlásia najskôr 135 dní a najneskôr 75 dní pred uplynutím štyroch rokov od prvého zasadnutia Národnej rady v aktuálnom volebnom období (13. mája 2022). Odo dňa vyhlásenia volieb do dňa hlasovania nesmie uplynúť viac ako 90 dní a najmenej 60 dní.
Voliči o súčasnom zložení parlamentu hlasovali 24. apríla 2022 a volebná účasť dosiahla 70,96 percenta, čo bola jedna z najvyšších za posledných dvadsať rokov.
Hnutie za slobodu (GS) súčasného premiéra Roberta Goloba získalo 34,45 percenta hlasov a 41 mandátov pred Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeza Janšu s 23,48 percenta a 27 mandátmi. Zvyšné strany získali: sociálna demokracia (SD) deväť mandátov, kresťanskodemokratická Nova Slovenija (NSi) osem mandátov a Levica päť mandátov.