Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. december 2025Meniny má Adela
< sekcia Zahraničie

Slovinská prezidentka vypíše parlamentné voľby na 22. marca

.
Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Foto: TASR

Voliči o súčasnom zložení parlamentu hlasovali 24. apríla 2022 a volebná účasť dosiahla 70,96 percenta, čo bola jedna z najvyšších za posledných dvadsať rokov.

Autor TASR
Ľubľana 22. decembra (TASR) - Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová v pondelok na tlačovej konferencii oznámila, že vypíše parlamentné voľby na 22. marca budúceho roka. Dekrét o vyhlásení volieb podpíše začiatkom januára a oficiálny volebný proces sa začne 12. januára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.

Podľa prezidentky bolo toto rozhodnutie koordinované so Štátnou volebnou komisiou (DVK) a informované boli aj politické strany. Pircová Musarová ešte v októbri oznámila, že sa rozhoduje medzi vypísaním volieb 15., 22. alebo 29. marca.

Zákon stanovuje, že riadne voľby sa vyhlásia najskôr 135 dní a najneskôr 75 dní pred uplynutím štyroch rokov od prvého zasadnutia Národnej rady v aktuálnom volebnom období (13. mája 2022). Odo dňa vyhlásenia volieb do dňa hlasovania nesmie uplynúť viac ako 90 dní a najmenej 60 dní.

Voliči o súčasnom zložení parlamentu hlasovali 24. apríla 2022 a volebná účasť dosiahla 70,96 percenta, čo bola jedna z najvyšších za posledných dvadsať rokov.

Hnutie za slobodu (GS) súčasného premiéra Roberta Goloba získalo 34,45 percenta hlasov a 41 mandátov pred Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeza Janšu s 23,48 percenta a 27 mandátmi. Zvyšné strany získali: sociálna demokracia (SD) deväť mandátov, kresťanskodemokratická Nova Slovenija (NSi) osem mandátov a Levica päť mandátov.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť

OTESTUJTE SA: Ste na Vianoce naozaj pripravení?

HRABKO: Vývoj speje k spoločnému rokovaniu českej a slovenskej vlády

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty