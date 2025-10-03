< sekcia Zahraničie
Slovinská prokuratúra požiadala o vyšetrovanie premiéra Roberta Goloba
Autor TASR
Ľubľana 3. októbra (TASR) - Slovinská prokuratúra požiadala súd o začatie vyšetrovania voči liberálnemu premiérovi krajiny Robertovi Golobovi pre obvinenia zo zasahovania do personálneho obsadzovania v radoch polície, uviedol v piatok Golobov úrad. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bola podaná žiadosť o vyšetrovanie voči (nemenovanej) osobe... pre obvinenie z trestného činu poskytovania darov za služby nezákonného sprostredkovania,“ uviedla v piatok agentúre AFP kancelária špecializovanej štátnej prokuratúry v mailovom vyhlásení.
Žiadosť o súdne vyšetrovanie bola podaná vo štvrtok, uviedol úrad premiéra a dodal, že Golob je pripravený s vyšetrovateľmi spolupracovať.
Golobov právnik Stojan Zdolšek už predtým vyhlásil, že žiadosť o vyšetrovanie jeho klienta je neopodstatnená a očakáva, že ju ľubľanský súd zamietne.
Exministerka vnútra Tatjana Bobnarová, ktorá v roku 2022 odstúpila už päť mesiacov po nástupe do funkcie, obvinila Goloba, že ju a vtedajšieho policajného šéfa požiadal o „vyčistenie“ zboru, pripomína AFP.
Golobova žiadosť sa podľa Bobnarovej zameriavala na policajných úradníkov vymenovaných predchádzajúcou konzervatívnou vládou pod vedením Janeza Janšu alebo lojálnych voči nej.
Golob tieto tvrdenia opakovane odmietol.
Robert Golob získal vo voľbách v roku 2022 výraznú väčšinu a prevzal tak funkciu expremiéra od Janšu, ktorý je okrem iného obdivovateľom amerického prezidenta Donalda Trumpa, dodáva AFP.
