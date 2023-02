Slovinská skupina Laibach vystúpi na Ukrajine

Ľubľana 23. februára (TASR) - Slovinská skupina Laibach odohrá koncom marca koncert v Kyjeve ako prvé zahraničné hudobné teleso od 24. februára 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu tlačovej agentúry AP.



Skupina vystúpi 31. marca v kyjevskej Bel Etage Music Hall. Názov koncertu Eurovision je odkaz na vlaňajšie víťazstvo Ukrajiny v tejto pesničkovej súťaži. Pre vojnu sa však tento ročník bude konať v britskom Liverpoole.



"Zatiaľ čo sa zvyšok Európy pripravuje na oslavu svojej myšlienky slobody a solidarity 9. mája v Liverpoole, Laibach prenesie Eurovíziu späť na Ukrajinu - tam, kam patrí a kde sa práve teraz odohráva jediná pravdivá a skutočná vízia Európy," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení skupiny.



Celý výťažok z koncertu v Kyjeve bude venovaný charitatívnym organizáciám a veterinárnym skupinám na Ukrajine.



Laibach je najznámejšia slovinská kapela, ktorá sa preslávila "totalitným" vizuálnym štýlom, pohrávajúcim sa s populistickou obraznosťou a piesňami v takmer bojovom rytme, spievanými hlbokým hlasom. Skupina hrá industriálny rock s prvkami elektroniky.



Formácia vznikla v roku 1980, keď bolo Slovinsko súčasťou komunistickej Juhoslávie. Kontroverzie vyvolalo aj jej meno Laibach, čo je nemecký názov slovinského hlavného mesta Ľubľana. Provokatívny bol tiež čierny kríž, ktorý používala ako jeden zo svojich symbolov.



"Hovorí sa, že keď zbrane rinčia, múzy mlčia. S tým však nesúhlasíme. Niektoré z najdôležitejších umeleckých a hudobných diel vznikli počas vojny. Aj v najneznesiteľnejších časoch holokaustu dávalo umenie zmysel a silu životu, aby sa vzoprel násiliu vojny," uviedla skupina pre denník The Guardian.



Skupina odohrala dva koncerty v Sarajeve v roku 1995, keď mesto obliehali bosnianskosrbské silami. V roku 2015 Laibach vystúpil v Severnej Kórei.



Ukrajinu podporili aj ďalšie hudobné skupiny. V máji 2022 členovia írskej skupiny U2 - Bono a The Edge - odohrali 40-minútový set na stanici kyjevského metra. Britská skupina Pink Floyd vlani na jar vydala nový singel "Hey Hey Rise Up" s ukrajinským spevákom Andrijom Chlyvňukom.