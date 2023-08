Slovinská televízia RTV vyzbierala 1,2 milióna eur pre obete záplav

Ľubľana 13. augusta (TASR) - Verejnoprávna slovinská televízna stanica RTV Slovenija vyzbierala celkovo 1,2 milióna eur pre ľudí zasiahnutých nedávnymi obrovskými záplavami. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra STA.



Stanica najprv vo štvrtok 10. augusta vyzbierala 750.000 eur. V sobotu teletón, teda vysielací maratón, zopakovala a získala ďalších 500.000 eur.



Dvojhodinový program Spoločne pre Slovinsko, spojený so zbierkou peňazí, obsahoval príbehy obetí záplav a správy úradov aj dobrovoľníkov o priebehu odstraňovania následkov katastrofy. Program ukázal nevídaný rozsah záplav z minulého víkendu, ale aj silu solidarity ľudí.



Rozdeľovanie peňazí medzi obyvateľov, ktorí to potrebujú najviac, budú mať na starosti Slovinský Červený kríž a organizácia Caritas Slovinsko.



Podľa premiéra Roberta Goloba Slovinsko zažilo najhoršiu prírodnú katastrofu vo svojich novodobých dejinách. Povodňami boli zasiahnuté dve tretiny územia, došlo aj k obetiam na životoch i k veľkým materiálnym škodám.



Kampaň na získavanie finančných prostriedkov spustili aj slovinské rozhlasové stanice — len Rádio 1 v stredu v rámci svojho vysielacieho maratónu vyzbieralo takmer dva milióny eur.



Agentúra STA informovala, že 14. august bude v Slovinsku vyhlásený za deň solidarity, takže zamestnanci dostanú v práci voľno, aby mohli pomôcť pri odstraňovaní následkov povodní.



Do Slovinska vyslalo pomoc množstvo krajín vrátane Slovenska.