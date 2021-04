Slovinská vláda plánuje obnoviť financovanie tlačovej agentúry STA

Ľubľana 23. apríla (TASR) - Slovinská vláda plánuje uvoľniť financovanie Slovinskej tlačovej agentúry (STA), na ktoré má STA právny nárok. Oznámil to vo štvrtok tamojší minister vnútra Aleš Hojs na spoločnej tlačovej konferencii s eurokomisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou po ich stretnutí v Ľubľane. Informovala o tom agentúra DPA.



Financovanie STA mesiace blokovala pravicovo-nacionalistická vláda premiéra Janeza Janšu, pripomína DPA. STA je financovaná prostredníctvom vládneho tlačového úradu; ten však jej financovanie od začiatku roka stopol. Spravodajstvo STA podľa vlády údajne diskriminovalo pravicové politické sily v krajine.



Hojs priblížil, že STA predložila všetky potrebné dokumenty, ktoré majú byť základom na podpísanie novej zmluvy a tiež riadneho financovania. Dodal, že tieto podklady sa momentálne kontrolujú a zdôraznil, že ak bude všetko v poriadku, "k ďalšiemu oneskoreniu financovania nedôjde".



Johanssonová poukázala na to, že sloboda a pluralita médií sú základným kameňom demokracie. Dúfa preto, že sa táto záležitosť vyrieši ešte predtým, než Slovinsko v júli preberie predsedníctvo v Rade EÚ.



"Médiá v Slovinsku sú absolútne slobodné," povedal Hojs. Kritici to však spochybňujú a tvrdia, že opakovane malo dochádzať k obmedzovaniu ich slobody vrátane výmeny riaditeľa verejnoprávnej stanice RTV Slovenija. Tým sa v nedeľu stal Andrej Grah Whatmouth považovaný za stúpenca vlády.



STA je spoločnosť s ručením obmedzením, ktorej 100-percentným vlastníkom je štát, píše sa vo vyhlásení vedenia agentúry STA. Štatút a fungovanie agentúry upravuje zákon o STA z roku 2011, na základe ktorého vláda musí zabezpečovať inštitucionálnu autonómiu a vydavateľskú nezávislosť agentúry a zaistiť náležité financovanie jej verejných služieb na základe ročného finančného plánu agentúry.