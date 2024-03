Slovinská vláda sa rozhodla obmedziť dôsledky štrajku lekárov

Ľubľana 1. marca (TASR) - Slovinská vláda v piatok prikázala lekárom povinné služby počas ich štrajku za vyššie platy. Súčasťou služieb budú neodkladné zdravotné vyšetrenia a zdravotnícke služby pre osoby so zdravotným postihnutím. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Cieľom vlády je chrániť ľudí a ich základné ľudské práva dané ústavou," povedala novinárom ministerka zdravotníctva Valentina Prevolniková Rupelová.



Lekári štrajkujú za vyššie mzdy a ďalšie požiadavky od 15. januára a v súčasnosti to je najdlhší protest od osamostatnenia sa Slovinska v roku 1991.



Do štrajku sa podľa odhadov zapojilo viac ako 40 percent slovinských lekárov, uviedol denník Delo s odvolaním sa na odborový zväz Fides. Ten oznámil, že protesty sa od piatku zosilnia, pričom mnohí jeho členovia odmietajú pracovať nadčasy. Podľa ministerstva zdravotníctva by to mohlo spôsobiť zrušenie 15 až 30 percent špecializovaných vyšetrení.



Pre štrajk stále rastie počet odložených neurgentných prehliadok a vyšetrení, spolu s príslušnou administratívnou prácou. Vláda podľa odborov Fides "veľmi jasne používa nezákonné praktiky a nátlak na zastavenie alebo obmedzenie štrajku", a v proteste chcú preto odborári pokračovať.



Vládu premiéra Roberta Goloba (sociálno liberálne Hnutie Sloboda) od jej vzniku v roku 2022 oslabilo niekoľko demisií. Premiér prisľúbil, že bude rokovať o všeobecnej dohode o zvýšení platov vo verejnom sektore, nespokojnosť v krajine s 2,1 miliónmi obyvateľov však stále rastie. Niekoľko štrajkov zorganizovali tiež sudcovia.