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Slovinské novinárske organizácie vyjadrili podporu štrajku ČT a ČRo
Podľa slovinských novinárskych organizácií česká vláda už teraz avizuje diskusie o tom, o čom a ako by mali verejnoprávne médiá informovať.
Autor TASR
Ľubľana 22. júna (TASR) - Slovinské združenie novinárov a Odborový zväz slovinských novinárov vyjadrili podporu zamestnancom Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), ktorí v pondelok vstúpili do výstražného štrajku kvôli plánom českej vlády zmeniť financovanie oboch verejnoprávnych médií a znížiť tak ich rozpočet. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.
„Hoci vláda tieto zmeny prezentuje ako výlučne technickú a finančnú záležitosť, v skutočnosti ide o zásah do jedného z kľúčových mechanizmov, ktoré chránia verejnoprávne médiá pred závislosťou od politickej moci,“ uviedli slovinské novinárske organizácie.
Kabinet českého premiéra Andreja Babiša chce zrušiť koncesionárske poplatky, previesť financovanie verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet a znížiť objem financií pre ČT a ČRo na úroveň medzi rokmi 2008 a 2024. Obe médiá to označujú za neudržateľné a varujú, že budú musieť pristúpiť k obmedzeniu výroby a prepúšťaniu. Dokopy by podľa vládneho návrhu mali prísť o približne 1,4 miliardy korún (57,86 milióna eur).
Podľa slovinských novinárskych organizácií česká vláda už teraz avizuje diskusie o tom, o čom a ako by mali verejnoprávne médiá informovať. „Takéto vyhlásenia odhaľujú skutočný zámer navrhovaných zmien - zvýšiť politický vplyv na médiá, ktorých úlohou he dohliadať na moc, nie slúžiť jej,“ uviedli. Akonáhle sa vládne orgány začnú miešať do financovania médií s cieľom ich disciplinovať, je ohrozené právo verejnosti na nezávislé a dôveryhodné informácie, varovali.
Organizácie ďalej uviedli, že protesty, ktoré sa v nedeľu konali v niekoľkých českých mestách, vyslali jasný signál, že verejnoprávne médiá patria verejnosti, nie politikom.
Zdôraznili, že situácia v Českej republike je súčasťou širšieho a čoraz znepokojujúcejšieho trendu v Európe. Vo viacerých krajinách čelia verejnoprávne médiá pokusom o politické podriadenie, škrtom vo financovaní, personálnym čistkám a oslabovaniu ich základného poslania.
„Skúsenosti z Maďarska, Slovenska, Poľska a ďalších krajín ukazujú, že útoky na nezávislosť verejnoprávnych médií zvyčajne začínajú argumentmi o racionalizácii, efektívnosti a úsporách a končia obmedzením slobody médií a ich schopnosti vykonávať demokratickú kontrolu politickej moci,“ uviedli.
Udalosti v Českej republike vnímajú organizácie aj ako varovný prst pre Slovinsko, kde bola verejnoprávna vysielacia spoločnosť RTV Slovenija v minulosti vystavená politickým zásahom.
„Demokracia potrebuje silné, nezávislé médiá, ktoré sú zodpovedné voči verejnosti. Keď orgány začnú ničiť tieto základy, je potrebné klásť odpor,“ uviedli a dodali, že obrana verejnoprávnych médií je v záujme celej spoločnosti.
„Hoci vláda tieto zmeny prezentuje ako výlučne technickú a finančnú záležitosť, v skutočnosti ide o zásah do jedného z kľúčových mechanizmov, ktoré chránia verejnoprávne médiá pred závislosťou od politickej moci,“ uviedli slovinské novinárske organizácie.
Kabinet českého premiéra Andreja Babiša chce zrušiť koncesionárske poplatky, previesť financovanie verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet a znížiť objem financií pre ČT a ČRo na úroveň medzi rokmi 2008 a 2024. Obe médiá to označujú za neudržateľné a varujú, že budú musieť pristúpiť k obmedzeniu výroby a prepúšťaniu. Dokopy by podľa vládneho návrhu mali prísť o približne 1,4 miliardy korún (57,86 milióna eur).
Podľa slovinských novinárskych organizácií česká vláda už teraz avizuje diskusie o tom, o čom a ako by mali verejnoprávne médiá informovať. „Takéto vyhlásenia odhaľujú skutočný zámer navrhovaných zmien - zvýšiť politický vplyv na médiá, ktorých úlohou he dohliadať na moc, nie slúžiť jej,“ uviedli. Akonáhle sa vládne orgány začnú miešať do financovania médií s cieľom ich disciplinovať, je ohrozené právo verejnosti na nezávislé a dôveryhodné informácie, varovali.
Organizácie ďalej uviedli, že protesty, ktoré sa v nedeľu konali v niekoľkých českých mestách, vyslali jasný signál, že verejnoprávne médiá patria verejnosti, nie politikom.
Zdôraznili, že situácia v Českej republike je súčasťou širšieho a čoraz znepokojujúcejšieho trendu v Európe. Vo viacerých krajinách čelia verejnoprávne médiá pokusom o politické podriadenie, škrtom vo financovaní, personálnym čistkám a oslabovaniu ich základného poslania.
„Skúsenosti z Maďarska, Slovenska, Poľska a ďalších krajín ukazujú, že útoky na nezávislosť verejnoprávnych médií zvyčajne začínajú argumentmi o racionalizácii, efektívnosti a úsporách a končia obmedzením slobody médií a ich schopnosti vykonávať demokratickú kontrolu politickej moci,“ uviedli.
Udalosti v Českej republike vnímajú organizácie aj ako varovný prst pre Slovinsko, kde bola verejnoprávna vysielacia spoločnosť RTV Slovenija v minulosti vystavená politickým zásahom.
„Demokracia potrebuje silné, nezávislé médiá, ktoré sú zodpovedné voči verejnosti. Keď orgány začnú ničiť tieto základy, je potrebné klásť odpor,“ uviedli a dodali, že obrana verejnoprávnych médií je v záujme celej spoločnosti.