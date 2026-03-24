Slovinské voľby podľa Janšu sprevádzali nezrovnalosti, avizuje podnety
SDS považuje predčasné hlasovanie za problematické, pretože volebné miestnosti pre viacero volebných obvodov boli zlúčené.
Autor TASR
Ľubľana 24. marca (TASR) - Nedeľné parlamentné voľby v Slovinsku podľa expremiéra a lídra opozičnej Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janeza Janšu sprevádzalo veľké množstvo nezrovnalostí. Problémy sa podľa neho vyskytli najmä pri hlasovaní poštou a predčasnom hlasovaní. Jeho strana chce využiť všetky dostupné prostriedky a napadne výsledky predčasného hlasovania, nie však celkové výsledky volieb. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry STA.
SDS považuje predčasné hlasovanie za problematické, pretože volebné miestnosti pre viacero volebných obvodov boli zlúčené. Janša tiež pochybuje o tom, či boli volebné urny dostatočne chránené. Pomer hlasov pre jednotlivé strany sa podľa opozičného lídra v predčasnom hlasovaní výrazne líšil od výsledkov štandardného hlasovania, a to predovšetkým v prípade hlasov pre vládne Hnutie Sloboda (GS).
„Táto časť výsledkov volieb je podľa nášho názoru sporná. Rozdiely sú tak veľké, že výsledok nie je dôveryhodný a domnievame sa, že by nemal ovplyvniť konečné rozdelenie kresiel,“ viedol Janša.
Predseda SDS na tlačovej konferencii vymenoval aj ďalšie nezrovnalosti pri hlasovacom procese. V niektorých volebných okrskoch podľa neho chýbali hlasovacie lístky a kým sa čakalo na ich doplnenie, voliči miestnosti opustili. Na sociálnych sieťach sa tiež objavili tvrdenia, že v niektorých miestnostiach došlo ku krádeži volebných urien. SDS to chce preveriť.
Na voľby sa podľa názoru opozičného lídra dostatočne nepripravila Národná volebná komisia, ktorej webstránka po skončení hlasovania v nedeľu večer niekoľkokrát spadla.
Výsledky nedeľných volieb do 90-členného jednokomorového národného zhromaždenia sú mimoriadne tesné. Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov získalo GS premiéra Roberta Goloba 29 kresiel. Tesne za ním skončila Janšova SDS s 28 poslancami. Tento údaj sa ešte môžu zmeniť po sčítaní hlasov odovzdaných poštou v najbližších dňoch.
Zatiaľ nie je jasné, ktorému bloku sa podarí zložiť koaličnú vládu s menšími stranami. Golob už v pondelok oznámil, že začal viesť rokovania. Janša deklaroval, že o vedenie slabej vlády nemá záujem.
