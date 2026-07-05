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Slovinskí hasiči uhasili oba lesné požiare na západe krajiny
Podľa veliteľa zásahu zhorelo pri Brnetiči viac ako štvrť hektára porastu.
Autor TASR
Ľubľana 5. júla (TASR) - Hasiči uhasili oba lesné požiare, ktoré v sobotu popoludní vypukli v Slovinsku. Plamene pri obci Brnetiči neďaleko mesta Koper uhasili ešte v sobotu večer a oveľa rozsiahlejší požiar pri obci Brestovica pri Komnu na hranici s Talianskom zlikvidovali počas noci. TASR o tom píše podľa agentúry STA.
Podľa veliteľa zásahu zhorelo pri Brnetiči viac ako štvrť hektára porastu. Druhý požiar podľa Slovinskej lesníckej služby zničil približne 16 hektárov lesa. Na nočnom zásahu sa podieľalo takmer 150 hasičov z viacerých jednotiek a do boja s ohňom zapojili všetky štyri lietadlá národnej leteckej hasičskej jednotky.
„Ich pomoc bola mimoriadne cenná, keďže terén je ťažko prístupný a pokrytý nízkou vegetáciou,“ povedal v sobotu večer veliteľ zásahu.
Väčšina zo 16 hektárov bol mladý lesný porast, ktorý sa obnovil po rozsiahlom požiari z roku 2003. Išlo o doteraz druhý najničivejší lesný požiar, ďalší omnoho ničivejší vypukol v roku 2022, uviedla Slovinská lesnícka služba.
Návštevníkov prírody varovala, aby sa vyhli akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo vyvolať nové lesné požiare, pretože po dlhej vlne horúčav je krajina extrémne vysušená.
Podľa veliteľa zásahu zhorelo pri Brnetiči viac ako štvrť hektára porastu. Druhý požiar podľa Slovinskej lesníckej služby zničil približne 16 hektárov lesa. Na nočnom zásahu sa podieľalo takmer 150 hasičov z viacerých jednotiek a do boja s ohňom zapojili všetky štyri lietadlá národnej leteckej hasičskej jednotky.
„Ich pomoc bola mimoriadne cenná, keďže terén je ťažko prístupný a pokrytý nízkou vegetáciou,“ povedal v sobotu večer veliteľ zásahu.
Väčšina zo 16 hektárov bol mladý lesný porast, ktorý sa obnovil po rozsiahlom požiari z roku 2003. Išlo o doteraz druhý najničivejší lesný požiar, ďalší omnoho ničivejší vypukol v roku 2022, uviedla Slovinská lesnícka služba.
Návštevníkov prírody varovala, aby sa vyhli akémukoľvek správaniu, ktoré by mohlo vyvolať nové lesné požiare, pretože po dlhej vlne horúčav je krajina extrémne vysušená.