Slovinskí novinári organizujú zbierku pre tlačovú agentúru STA

Ľubľana 3. mája (TASR) - Slovinskí novinári spustili v pondelok finančnú zbierku na podporu STA, jedinej spravodajskej agentúry v krajine, ktorej stredopravicová vláda zastavila financovanie.



Vláda Janeza Janšu od začiatku roka nepoukázala agentúre STA žiadne platby a napriek domácemu a medzinárodnému tlaku naďalej požaduje výmenu vedenia STA. Nedostatok finančných prostriedkov ohrozuje fungovanie STA, ktorá bola založená v roku 1991, i vyplácanie miezd jej približne 90 zamestnancom.



Národné a medzinárodné združenia novinárov sa teraz prostredníctvom crowdfundingu usilujú zozbierať dva milióny eur - ide o sumu, ktorú agentúra STA obvykle každoročne získavala z verejných zdrojov.



Tri hlavné slovinské denníky - Delo, Dnevnik a Večer - vo svojich pondelkových vydaniach vyzvali občanov, aby sa pripojili ku kampani, ktorá sa začala v pondelok, na Svetový deň slobody tlače.



Európska komisia (EK) minulý týždeň uviedla, že suma 2,5 milióna eur, ktorá bola vyčlenená pre STA na plnenie jej poslania verejnej služby, je v súlade s pravidlami štátnej pomoci v rámci EÚ. Vydaním tohto stanoviska reagovala EK na podnet slovinskej vlády, ktorá sa na Brusel obrátila so žiadosťou o vyjadrenie, či financovanie STA neporušuje pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci a hospodárskej súťaže.



Slovinská vláda v januári tvrdila, že obnovila financovanie STA - ukázalo sa však, že sa to týka len minuloročných pohľadávok. Tento rok vláda odmietla uskutočňovať platby, kým nepodpíše s STA novú zmluvu na rok 2021.



Slovinský premiér Janez Janša krátko po svojom nástupe do funkcie v marci minulého roku využíval svoj účet na sociálnej sieti Twitter na útoky na médiá, ktoré spochybňovali spôsob, akým zvláda krízu vyvolanú koronavírusom. Janša vtedy médiá obvinil aj zo šírenia klamstiev, falošných správ a z toho, že slúžia záujmom opozície.



Vlani v októbri Janša vo svojom tvíte označil STA za "hanbu národa" a obvinil ju, že sa spreneverila svojmu poslaniu "byť národnou". Rozčúlilo ho totiž, že STA poskytla viac priestoru rozhovoru hudobníkovi kritickému k epidemiologickým opatreniam, než jeho schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorá sa uskutočnila v rovnaký deň.



STA je financovaná prostredníctvom vládneho tlačového úradu - Vládny úrad pre komunikáciu (UKOM) jej každoročne poskytoval zhruba dva milióny eur. UKOM jej však financovanie od začiatku roka stopol. Spravodajstvo STA podľa vlády údajne diskriminovalo pravicové politické sily v krajine.



Dvojmiliónová alpská krajina sa v každoročnom indexe slobody médií, ktorý vypracúva organizácia Reportéri bez hraníc, tento rok prepadla na 36. miesto, čo predstavuje oproti minulému roku pokles o štyri priečky.