Slovinsko a Nemecko chcú zefektívniť rozhodovanie o rozširovaní EÚ

Ľubľana 29. januára (TASR) - Slovinsko a Nemecko v pondelok predstavia Rade EÚ pre všeobecné záležitosti plán na efektívnejšie rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa rozširovania EÚ. Neoficiálne informácie naznačujú, že Ľubľana a Berlín by v určitých fázach integračného procesu chceli presadiť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou na úkor súčasného hlasovania na základe konsenzu, píše TASR podľa správy agentúry STA.



Podľa nemenovaných zdrojov Slovinsko a Nemecko chcú, aby členské štáty EÚ využívali hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázkach týkajúcich sa otvorenia jednotlivých kapitol v rámci rokovacieho procesu tak, ako to bolo definované v revidovanej metodike pre prístupové rokovania z roku 2020.



Nové pravidlá by predpokladali, že členský štát začne prístupové rozhovory o celom súbore kapitol, a nie jednotlivých kapitol tak, ako to funguje v súčasnosti. Celkovo by išlo o šesť skupín kapitol, ktorých kľúčová sa týka právneho štátu.



Uzavretie týchto súborov kapitol v rámci prístupových rokovaní by však naďalej podliehalo rozhodovaniu na základe konsenzu. To by zároveň platilo aj v otázkach udeľovania kandidátskeho štatútu, potvrdenia rámca pre rokovania s jednotlivými uchádzačmi a konečného hlasovania o pristúpení do EÚ.



Slovinská ministerka zahraničných vecí Tanja Fajonová po príchode do Bruselu podľa agentúry STA neposkytla v tejto spojitosti žiadne vyjadrenie. Fínsky minister pre európske záležitosti Anders Adlercreutz by takúto iniciatívu privítal s tým, že zjednodušenie procesu rozšírenia EÚ je "v záujme všetkých".