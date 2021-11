Slovinsko budú v EPPO zastupovať prokurátori, ktorých Janša odmietal

Ľubľana 18. novembra (TASR) - Slovinská konzervatívna vláda vo štvrtok oznámila, že do nového protikorupčného orgánu EÚ – Úradu európskej prokuratúry (EPPO) – dočasne nominovala dvoch prokurátorov. Ich vymenovanie blokoval premiér Janez Janša od jari.



Prokurátori Matej Oštir a Tanja Frank Elerová, ktorí v minulosti vyšetrovali obvinenia z úplatkárstva spojené s Janšom, budú pôsobiť v EPPO až do skončenia nového nominačného procesu slovinskou vládou, dodala agentúra AFP.



EPPO začal pracovať v júni a jeho hlavnou úlohou je vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. EPPO sídli v Luxemburgu a vedie ho Laura Codruta Kövesiová, bývalá rumunská hlavná prokurátorka pre boj s korupciou.



Slovinsko, v súčasnosti predsedajúce Rade EÚ, bolo jediným z 22 zúčastnených štátov, ktorý nevymenoval svojich prokurátorov do EPPO – napriek výzvam Európskej komisie i vnútroštátnych súdov.



Slovinské súdne orgány síce nominovali Frank Elerovú a Oštira, ale Janšova vláda ich vymenovanie v máji zamietla s odvolaním sa na "nezrovnalosti" v nominačnom procese.



Vláda potom upravila nominačný postup a v júli vyhlásila novú výzvu na podávanie prihlášok na posty delegovaných prokurátorov EÚ. Táto výzva bola neskôr anulovaná – po tom, ako sa o tieto posty uchádzali tí istí dvaja kandidáti. Obaja sa proti tomu odvolali a slovinský správny súd v októbri rozhodol v ich prospech.



Vláda na toto rozhodnutie súdu reagovala vyhlásením, že pristúpi k novej, v poradí už tretej výzve na predloženie kandidatúr.



Kövesiová pred časom varovala, že oneskorenie nominácií zo Slovinska vážne ovplyvní nielen vybavovanie prípadov v rámci tejto krajiny, ale aj všetky cezhraničné vyšetrovania týkajúce sa Slovinska.