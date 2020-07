Česko, Chorvátsko a Francúzsko budú v Slovinsku na žltom zozname

Ľubľana 3. júla (TASR) – Slovinsko sprísňuje pohraničný režim a v sobotu vyradí Chorvátsko, Česko a Francúzsko zo zoznamu zelených krajín, pokladaných za epidemiologicky bezpečné.



Pre občanov týchto krajín to znamená 14-dňovú karanténu v Slovinsku. Vo štvrtok to oznámil hovorca slovinskej vlády Jelko Kacin. Naopak, Belgicko a Holandsko sa na zelený zoznam dostanú. Informácie priniesla tlačová agentúra STA a portál Novinky.cz.



Tri vyškrtnuté krajiny budú zaradené do žltého zoznamu menej bezpečných štátov. Byť na tomto zozname znamená, že väčšina zahraničných občanov prichádzajúcich do Slovinska z týchto krajín musí absolvovať dvojtýždňovú karanténu, čo sa však netýka Slovincov vracajúcich sa zo žltých krajín.



Kacin vysvetlil, že situácia v šírení koronavírusu SARS-CoV-2 sa v niektorých krajinách zlepšuje, predovšetkým v západnej Európe, kde počet nakazených ľudí klesá pod desať na 100 000 obyvateľov. Z tohto dôvodu sa na zelenom zozname ocitli Belgicko a Holandsko.



Sú však krajiny, kde sa situácia zhoršuje, a preto sa slovinská vláda vo štvrtok dohodla, že Chorvátsko, Česko a Francúzsko budú zapísané do žltého zoznamu. Opatrenie začne platiť od soboty.



Kacin dodal, že Slovinci vracajúci sa z Chorvátska nebudú musieť ísť do izolácie, ale na hraniciach budú musieť odpovedať na otázku, či sa naozaj vracajú z Chorvátska, a nie z iných západobalkánskych krajín, ktoré sú na červenom zozname, čo aj pre slovinských občanov znamená absolvovať karanténu v Slovinsku. Títo občania budú musieť svoju odpoveď potvrdiť dôkazmi.



Hovorca vlády znovu varoval Slovincov pred cestovaním do Srbska, Severného Macedónska, Albánska, Bosny a Hercegoviny či Kosova, kde sa koronavírus rýchlo šíri.



Českí či chorvátski občania plánujúci dovolenku v Slovinsku môžu dovolenkovať bez karantény, ak si pobyt rezervovali ešte pred sobotou.



Česi, ktorí smerujú do Chorvátska, musia počítať s tým, že pri vstupe do Slovinska budú musieť predložiť dokumenty dokazujúce účel a cieľ cesty. Krajinu budú musieť prejsť v priebehu 12 hodín a nepovolia im tam prenocovať.



Minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček na Twitteri oznámil, že o presných podmienkach vstupu Čechov do Slovinska sa bude v piatok rozprávať so svojím slovinským kolegom.