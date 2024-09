Slovinsko chce na post v EK nominovať bývalú diplomatku Kosovú

Ľubľana 9. septembra (TASR) - Kandidátkou Slovinska na post komisára v Európskej komisii (EK) sa zrejme stane bývalá diplomatka a kandidátka prezidentských volieb Marta Kosová. Pre agentúru STA to v pondelok podľa TASR potvrdil úrad slovinského premiéra. K nominácii Kosovej došlo po tom, ako Tomaž Vesel stiahol svoju kandidatúru na post eurokomisára.



Vesel minulý piatok oznámil, že sa svojej kandidatúry vzdá na základe rozhovorov s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou, počas ktorých dospel k záveru, že na novú EK majú rozdielne názory.



Viaceré slovinské médiá medzičasom informovali, že aj von der Leyenová na Slovinsko vyvíjala tlak, aby nahradilo Vesela - jednak preto, že sa nezhodli v názoroch, ale aj pre to, že staronová šéfka EK chce v tíme viac žien.



Kosová, narodená v roku 1965, pracovala ako televízna novinárka, okrem iného aj ako spravodajkyňa v Nemecku. V rokoch 1997-99, za vlády premiéra Janeza Drnovšeka, viedla vládny úrad pre komunikáciu. V roku 2013 bola vymenovaná za veľvyslankyňu v Nemecku a v roku 2017 sa stala veľvyslankyňou vo Švajčiarsku. Z tejto funkcie v roku 2020 odstúpila pre názorové rozdiely s vládou Janeza Janšu. Dlhší čas pôsobila na manažérskych postoch v oblasti obchodu, a to v Slovinsku i vo Švajčiarsku.



Na politickú scénu v Slovinsku sa Kosová vrátila v roku 2022, keď sa stala podpredsedníčkou progresívneho hnutia Sloboda premiéra Roberta Goloba. Bola tiež kandidátkou tejto strany vo voľbách prezidenta, ale z kampane neskôr odstúpila.