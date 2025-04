Slovinsko chce pre nedostatok pracovnej sily podporiť vysťahovalcov

Ľubľana 5. apríla (TASR) - Zo Slovinska sa každoročne vysťahuje približne 5.000 slovinských občanov a ďalšie desaťtisíce dlhodobo žijú a pracujú v zahraničí. Zároveň pokračujú snahy povzbudiť vysokokvalifikovaných Slovincov na návrat, pretože krajina čelí nedostatku domácej pracovnej sily. Podnikový sektor zároveň presadzuje obmedzenie príspevkov pre vysoko zarábajúcich ľudí, informuje TASR podľa agentúry STA.



Od roku 2018 krajinu každoročne opúšťa približne 5.000 Slovincov, predtým ich ročne bývalo sedem až osemtisíc. Podľa údajov ministerstva vnútra má trvalý pobyt v zahraničí približne 160-tisíc ľudí, najviac v Nemecku (29.400) a Rakúsku (25.600).



Veľké množstvo Slovincov denne alebo týždenne dochádza za prácou do zahraničia, väčšina do Rakúska. Koncom minulého roka to bolo takmer 28.000. Pre susedné Taliansko nie sú oficiálne dáta, podľa odhadu ich je okolo deväťtisíc.



Zahraniční občania tvoria 16 percent pracovnej sily, podniky napriek tomu majú stále problém nájsť pracovníkov. Opozičná Demokratická strana (SDS) navrhuje zvýšenie platov a zníženie daní z práce. Nové Slovinsko (NSi) ako menšia z dvoch opozičných strán okrem daňových zmien navrhuje strop pre odvody pre ľudí s príjmami nad 4600 eur.



Ministerstvo práce uviedlo, že môže ovplyvňovať platy len prostredníctvom minimálnej mzdy. Vláda tiež nedávno zaviedla dočasnú daňovú úľavu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov do 40 rokov, ak sa vrátia do vlasti a zarábajú dvojnásobok priemerného zárobku (za január 2464 eur). Úrad práce tiež pracuje na kampani zameranej na silnú slovinskú komunitu v Argentíne, ktorá čelí hospodárskej kríze.