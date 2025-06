Slovinsko, Chorvátsko a Taliansko nasadili hliadky na hranici s Bosnou

Ľubľana 17. júna (TASR) - Slovinské ministerstvo vnútra potvrdilo, že v pondelok na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou začali pôsobiť trilaterálne policajné hliadky. Do spoločnej operácie sa zapojili príslušníci polície zo Slovinska, Chorvátska a Talianska, informuje TASR na základe správy agentúry STA.



Podľa slovinského ministerstva je tento krok súčasťou spoločných snáh troch krajín o posilnenie odolnosti hraníc, predchádzanie bezpečnostným hrozbám a boj proti nelegálnej migrácii. Ich cieľom je tiež prispieť k boju proti prevádzačstvu a zabezpečiť plné a neobmedzené fungovanie schengenského priestoru, hneď ako to bezpečnostná situácia dovolí.



Misia prichádza v čase, keď niekoľko členských štátov EÚ vykonáva dočasné kontroly na vnútorných schengenských hraniciach pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete, pripomína STA.



Slovinsko zaviedlo kontroly na svojich hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom 21. októbra 2023, po tom ako Taliansko zaviedlo kontroly na svojich hraniciach so Slovinskom. Obe krajiny odvtedy opatrenia opakovane predlžovali – Slovinsko naposledy minulý týždeň do 21. decembra.



Spoločné hliadky sú výsledkom viac ako ročného úsilia a série stretnutí ministrov vnútra troch krajín. Právnym základom je memorandum o porozumení, ktoré policajní prezidenti podpísali v januári na trojstrannom ministerskom stretnutí v slovinskej Novej Gorici.



Slovinské ministerstvo tiež vo vyhlásení vyzdvihlo význam minulotýždňovej dohody o spolupráci medzi Bosnou a Hercegovinou a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).