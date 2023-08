Ľubľana 9. augusta (TASR) - Slovinsko dostane 400 miliónov eur z Fondu solidarity Európskej únie – 100 miliónov eur tento rok a 300 miliónov eur v roku 2024. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu po návšteve slovinských oblastí zasiahnutých záplavami a po rozhovoroch so slovinským premiérom Robertom Golobom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry STA.



Toto je len jedna časť balíka pomoci od EÚ, ktorú Slovinsko bude môcť čerpať. Ďalších 2,7 miliardy eur je dostupných vo forme pôžičiek z mimoriadneho európskeho fondu obnovy s názvom "Next Generation EU", ktorý ešte Slovinsko nevyužilo. Na pomoc po záplavách môžu byť navyše presmerované existujúce kohézne fondy v celkovej výške 3,3 miliardy eur.



"Máme dobrý balík okamžitej, strednodobej a dlhodobej pomoci pre rekonštrukciu a obnovu Slovinska," povedala von der Leyenová.



Poznamenala, že podstatný je čas a Slovinsko musí čo najskôr vypracovať predbežný odhad škôd.



Slovinský premiér Robert Golob v pondelok 7. augusta oznámil, že záplavy, ktoré jeho krajinu postihli v posledných dňoch, spôsobili škody odhadom za niekoľko miliárd eur. Jeho vláda prijme opatrenia na pomoc najviac postihnutým domácnostiam a podnikom.



Prudké lejaky a záplavy postihli severnú, západnú aj strednú časť krajiny. Zničili tam domy a budovy firiem a spôsobili spúšť na infraštruktúre. Od piatka 4. augusta zahynulo následkom krutého počasia šesť ľudí vrátane dvoch holandských občanov, ktorých údajne zabil úder blesku. Cez víkend z domovov evakuovali tisíce obyvateľov.