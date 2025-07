Slovinský parlament riešil zákon o asistovanej samovražde

Ľubľana 23. júla (TASR) - Faktická horná komora slovinského parlamentu vetovala návrh zákona o asistovanej samovražde s odôvodnením, že legislatíva nastoľuje zložité filozofické, etické a právne otázky, ktoré ešte treba prerokovať. Legislatívu tak vrátila do dolnej komory, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a STA.



Dolná komora slovinského parlamentu (Národné zhromaždenie) schválila príslušný návrh zákona minulý týždeň pomerom hlasov 50 ku 34. Legislatíva sa do parlamentu dostala po vlaňajšom tzv. konzultačnom referende, v ktorom ju podporilo 55 percent voličov.



Smrteľne chorým dospelým by umožnila ukončiť svoj život, ak čelia neznesiteľnému utrpeniu bez nádeje na zlepšenie. Obdobné zákony už prijalo viacero krajín vrátane Austrálie, Kanady, Holandska, Belgicka a niektorých amerických štátov.



Národná rada, ktorá je de facto hornou komorou slovinského parlamentu - hoci slúži najmä ako regulačný orgán a združuje vysokopostavených predstaviteľov dohliadajúcich na sociálnu, ekonomickú a miestnu politiku - návrh zákona v utorok večer vetovala pomerom hlasov 20:9. Vrátila ho tak Národnému zhromaždeniu na prehodnotenie.



O návrhu má najskôr v stredu rokovať príslušný parlamentný výbor a dolná komora parlamentu by o ňom potom opätovne mala hlasovať vo štvrtok, uvádza STA.



Odporcovia návrhu v Národnej rade vyjadrili obavy, že legislatíva by mohla ohroziť rešpekt k posvätnosti života a otvoriť dvere k jeho predčasnému ukončeniu bez ohľadu na okolnosti.



Návrh predmetného zákona pritom špecifikoval, že asistované ukončenie života sa môže vykonať až po vyčerpaní všetkých možností liečby a nebude povolené v prípade neznesiteľného utrpenia vyplývajúceho z duševnej choroby.