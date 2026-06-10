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Slovinsko je pripravené na presun konvoja NATO
Dôjde k nemu v najbližších dňoch.
Autor TASR
Ľubľana 10. júna (TASR) - Slovinské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že v najbližších dňoch prejde cez územie Slovinska konvoj síl NATO. Od hranice s Maďarskom po hranicu s Talianskom sa preto očakáva na niektorých miestach zhustená premávka. TASR o tom píše podľa správy agentúry STA.
Vojenské vozidlá sa budú vracať zo Slovenska po cvičení Strong Lineage 26 v priestoroch Centra výcviku Lešť, ktorého cieľom bolo overiť premenu Mnohonárodnej bojovej skupiny Slovensko na brigádu.
Slovinská armáda poskytne konvoju logistickú podporu, ako aj vojenský policajný sprievod. Hoci preprava techniky po ceste je naplánovaná mimo dopravnej špičky, na trase sa očakáva miestami zhustená premávka.
Ministerstvo uviedlo, že podpora hostiteľskej krajiny sa poskytuje na základe medzinárodných dohôd. Slovinsko tiež ako plnohodnotný člen NATO rešpektuje spravodlivé rozdelenie bremena pri odrádzaní od všetkých foriem hrozieb a pri poskytovaní solidárnej pomoci.
Vojenské vozidlá sa budú vracať zo Slovenska po cvičení Strong Lineage 26 v priestoroch Centra výcviku Lešť, ktorého cieľom bolo overiť premenu Mnohonárodnej bojovej skupiny Slovensko na brigádu.
Slovinská armáda poskytne konvoju logistickú podporu, ako aj vojenský policajný sprievod. Hoci preprava techniky po ceste je naplánovaná mimo dopravnej špičky, na trase sa očakáva miestami zhustená premávka.
Ministerstvo uviedlo, že podpora hostiteľskej krajiny sa poskytuje na základe medzinárodných dohôd. Slovinsko tiež ako plnohodnotný člen NATO rešpektuje spravodlivé rozdelenie bremena pri odrádzaní od všetkých foriem hrozieb a pri poskytovaní solidárnej pomoci.