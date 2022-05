Lídri stredoľavicových strán v Slovinsku podpísali koaličnú dohodu

Ľubľana 24. mája (TASR) - Lídri troch slovinských stredoľavicových politických zoskupení – liberálneho Hnutia Sloboda (Gibanje Svoboda; GS), Sociálnych demokratov (SD) a strany Ľavica – podpísali v utorok koaličnú dohodu. Došlo k tomu presne mesiac po parlamentných voľbách. Dezignovaný predseda novej vlády Robert Golob označil rýchlosť, s akou sa podarilo koalíciu vytvoriť, za "dôkaz, že išlo o jednoduché rozhodnutie, keďže vôľa ľudu bola jasná". Informuje o tom slovinská tlačová agentúra STA.



V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 24. apríla, získalo Golobove novovzniknuté GS 34,53 percenta hlasov a v parlamente si tak zabezpečilo 41 poslaneckých kresiel. Uštedrilo pritom zdrvujúcu porážku doterajšiemu premiérovi Janezovi Janšovi a jeho Slovinskej demokratickej strane (SDS), ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste so ziskom menej než 23 percent hlasov.



K podpisu koaličnej dohody došlo len deň predtým, ako bude parlament hlasovaním rozhodovať o potvrdení Goloba vo funkcii premiéra. STA pripomína, že nová trojčlenná koalícia má v 90-člennom parlamente dohromady 53 kresiel, pričom SD má sedem a Ľavica päť mandátov.



Golob povedal, že rozhodnutie, s kým vytvoriť vládu, bolo vďaka výsledkom parlamentných volieb jednoduché. "Keby nebola vôľa ľudu taká jasná, nemohli by sme sa tak rýchlo dohodnúť na smerovaní, projektoch a hodnotách, ktoré budeme v novej vláde spoločne presadzovať," uviedol.



V koaličnej dohode zastáva významné miesto zdravotníctvo. Ide o oblasť, v ktorej sa podľa Goloba podarilo stranám najrýchlejšie dohodnúť na potrebných opatreniach. Za ďalšie priority svojej vlády označil Golob zvládanie narastajúcich cien energií a potravín. Pri riešení energií by podľa jeho slov dávalo zmysel prijať opatrenia zamerané na všetkých občanov, zatiaľ čo v prípade potravín prijatie opatrení cielených selektívne.



Medzi oblasti, v ktorých chce koalícia priniesť zmenu, označil Golob aj verejné vystupovanie a politickú kultúru.



Dodal, že koalícia plánuje dohodu každých šesť mesiacov podrobiť skúmaniu, aby zistila, či sa okolnosti nezmenili tak, že sú potrebné ďalšie zmeny.



Golob (55) je bývalým šéfom energetickej spoločnosti a politickým nováčikom. Vo voľbách profitoval aj z odporu, ktorý mnohí Slovinci pociťujú k Janšovi obviňovanému z potláčania demokratických inštitúcií a slobody tlače. Toho sa podľa nich Janša dopúšťal od roku 2020, keď začal svoje tretie funkčné obdobie v úrade.



Janša je známy aj svojim blízkym vzťahom s nacionalistickým maďarským premiérom Viktorom Orbánom či obdivom k bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a tiež protiimigračnými názormi.