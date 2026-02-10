< sekcia Zahraničie
POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá
Polícia poslala podozrivú bankovku na analýzu do Národného forenzného laboratória. Tam potvrdili pravosť bankovky, hoci jej poškodenie je natoľko veľké, že by už nemala byť v obehu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ľubľana 10. februára (TASR) - Slovinská polícia hľadá majiteľa 500-eurovej bankovky, o ktorej sa pôvodne predpokladalo, že ide o falzifikát. TASR o tom píše podľa agentúry STA.
Ešte v decembri sa muž pokúsil rozmeniť 500-eurovú bankovku na pošte v pohraničnom meste Sežana neďaleko talianskeho Terstu. Zamestnankyňa ju skontrolovala na príručnom zariadení, podľa ktorého išlo o falzifikát. Muža požiadala, aby počkal na políciu, ale on namiesto toho rýchlo odišiel.
Polícia poslala podozrivú bankovku na analýzu do Národného forenzného laboratória. Tam potvrdili pravosť bankovky, hoci jej poškodenie je natoľko veľké, že by už nemala byť v obehu.
Polícia preto zverejnila výzvu, aby si neznámy muž svoje peniaze vyzdvihol na policajnej stanici v Sežane.
Ešte v decembri sa muž pokúsil rozmeniť 500-eurovú bankovku na pošte v pohraničnom meste Sežana neďaleko talianskeho Terstu. Zamestnankyňa ju skontrolovala na príručnom zariadení, podľa ktorého išlo o falzifikát. Muža požiadala, aby počkal na políciu, ale on namiesto toho rýchlo odišiel.
Polícia poslala podozrivú bankovku na analýzu do Národného forenzného laboratória. Tam potvrdili pravosť bankovky, hoci jej poškodenie je natoľko veľké, že by už nemala byť v obehu.
Polícia preto zverejnila výzvu, aby si neznámy muž svoje peniaze vyzdvihol na policajnej stanici v Sežane.