TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: V minivane zahynulo päť ľudí

Ľubľana 30. júla (TASR) - Päť zahraničných občanov zahynulo a jeden utrpel ťažké zranenia pri dopravnej nehode v stredu na diaľnici na severovýchode Slovinska v dôsledku neprimeranej rýchlosti, informovala polícia. Nehodu spôsobil náraz minivanu s ukrajinským vodičom do nákladného vozidla s ruským šoférom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.



Nehoda sa stala okolo 10.00 h v blízkosti výjazdu z diaľnice pri meste Slovenske Konjice v smere na Ľubľanu, kde prebiehajú stavebné práce na ceste. Nákladné auto, ktorého vodič vyviazol bez zranení, stálo pred zónou prác, keď do neho zozadu narazila dodávka.



V minivane sa viezlo sedem osôb, päť z nich zahynulo, medzi nimi štyri Ukrajinky, uviedla predstaviteľka polície. Totožnosť piatej obete doposiaľ nie je známa. Vodič utrpel ľahké zranenia a jedna ďalšia cestujúca Ukrajinka, bola vrtuľníkom prevezená do nemocnice. Po päť hodinovom uzavretí sa diaľnica opäť otvorila.



Slovinsko je široko využívaným tranzitným bodom pre dopravu medzi Ukrajinou a západnou Európou. Išlo o prvú nehodu na slovinských cestách s takým vysokým počtom obetí v tomto roku.