Slovinský minister zdravotníctva podal demisiu, mal spory s premiérom

Ľubľana 18. decembra (TASR) - Slovinský minister zdravotníctva Tomaž Gantar v piatok podal demisiu. Došlo k nej deň po tom, ako Gantarova Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS) vystúpila zo štvorkoalície vedenej premiérom Janezom Janšom. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že rezort zdravotníctva bude dočasne viesť premiér Janša.



Strana DeSUS obviňuje Janšu, že zneužíva pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 na útoky na kritické médiá a posilňuje si kontrolu nad štátnymi inštitúciami - podobne ako to robí jeho spojenec, maďarský premiér Viktor Orbán.



AFP pripomenula, že kým bola DeSUS ešte v koalícii, pridal sa k opozícii v kritike Janšových nedávnych krokov a rozhodnutí, vrátane pozastavenia financovania verejnej Slovinskej tlačovej agentúry (STA) začiatkom tohto mesiaca.



Napriek vystúpeniu DeSUS z vlády má Janšova koalícia v parlamente stále 47 z 90 kresiel.



Slovinské médiá však podľa AFP špekulujú, že v nasledujúcich dňoch by sa mohlo k opozícii pridať aj niekoľko poslancov z inej koaličnej strany, stredoľavicovej Strany moderného stredu (SMC).



Predseda DeSUS Karl Erjavec vo štvrtok vysvetlil odchod z koalície tým, že DeSUS nechce "orbanizáciu štátu, ani zavedenie autokratického systému". Dodal, že DeSUS by podporila plán opozície, aby sa v parlamente hlasovalo o vyslovení nedôvery Janšovej vláde.



Gantarova demisia prichádza v čase, keď Slovinsko, ktoré bolo ušetrené v prvej vlny pandémie, bojuje s jej tvrdou druhou vlnou. Tento dvojmiliónový alpský štát eviduje už 2270 úmrtí a má jednu z najvyšších smrtností na koronavírus SARS-CoV-2 v Európskej únii.



Vzhľadom na túto situáciu Gantar začiatkom decembra - s cieľom zastaviť alebo spomaliť šírenie nákazy - navrhol vyhlásiť v Slovinsku dvojtýždňový úplný lockdown. Janša však tento návrh odmietol s tým, že zastavenie priemyselnej výroby by bolo pre slovinskú, exportne orientovanú, ekonomiku zničujúce.



Odborníci v Slovinsku síce varovali pred uvoľnením obmedzení prijatých v súvislosti s koronakrízou, ale vláda začiatkom tohto týždňa povolila dočasné opätovné otvorenie niektorých obchodov a prevádzok, a to až do Vianoc.