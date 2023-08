Slovinsko môže očakávať prvých 100 miliónov eur z fondu EÚ

Ľubľana 16. augusta (TASR) - Slovinsko môže očakávať prvých 100 miliónov eur z Fondu solidarity Európskej únie na obnovu po záplavách do konca októbra. Peniaze sa použijú na opravu verejnej infraštruktúry. V stredu to oznámil slovinský minister pre kohéziu a regionálny rozvoj Aleksander Jevšek. TASR informuje podľa tlačovej agentúry STA.



Ministerstvo už vytvorilo medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá o peniaze z Fondu solidarity EÚ požiada najneskôr do 27. októbra.



"Máme veľmi tesné časové rozpätie," povedal Jevšek. Dodal, že Chorvátsko s prípravou žiadosti Slovinsku pomôže na základe skúseností po zemetrasení v meste Petrinja v roku 2020.



Minister doplnil, že prvá časť peňazí sa väčšinou minie na obnovu verejnej infraštruktúry do pôvodného stavu, zvyšok financií z Fondu solidarity EÚ bude vyplatený budúci rok a minie sa v období 18 mesiacov.



Slovinsko dostane z Fondu solidarity EÚ celkovo 400 miliónov eur – 100 miliónov eur tento rok a 300 miliónov eur v roku 2024. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová to oznámila 9. augusta po návšteve oblastí zasiahnutých záplavami a po rozhovoroch so slovinským premiérom Robertom Golobom.



Materiálne škody sa odhadujú na niekoľko miliárd eur, takže slovinské ministerstvo aktívne hľadá aj ďalšie finančné zdroje na obnovu.



Jevšek pripomenul, že Slovinsko môže čerpať peniaze aj z iných zdrojov EÚ (napríklad z mimoriadneho európskeho fondu obnovy s názvom "Next Generation EU"). Môže takisto presmerovať približne 50 miliónov eur z finančného obdobia 2014-2020, pričom rok 2023 je posledným na minutie týchto peňazí. Urobia sa tiež zmeny v programe výdavkov na obdobie 2021-2027 a o tomto kroku budú čoskoro diskutovať so zástupcami EK.