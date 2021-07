Slovinsko na čele EÚ bude bojovať aj za klimatický zákon

Ľubľana 1. júla (TASR) – Slovinsko preberá vo štvrtok predsednícku štafetu v Rade Európskej únie v rozhodujúcom okamihu, keď EÚ prijíma dôležité balíčky týkajúce sa zelenej a digitálnej transformácie a budovania odolnosti. Uviedol to vo štvrtok slovinský minister zahraničných vecí Anže Logar.



„Predsedníctvo je príležitosťou na posilnenie integrácie v rámci 27-člennej EÚ a v rámci inštitúcií EÚ a na nasmerovanie rozvoja na inovatívne a tvorivé spoločenstvo založené na trvalo udržateľnom rozvoji," uviedol Logar v oficiálnom vyhlásení.



Slovinský veľvyslanec pri EÚ Iztok Jarc v Bruseli v tejto súvislosti upozornil, že jeho krajinu do konca roka čaká okolo 150 legislatívnych kapitol z rôznych oblastí politiky EÚ. Dodal, že Slovinsko chce byť nápomocné aj v procese schvaľovania národných plánov obnovy a odolnosti - v júli a septembri. Rýchle schválenie národných plánov znamená pre členov EÚ možnosť dostať sa k prvým platbám z mnohomiliardového ozdravného plánu po koronakríze.



Medzi ďalšie priority Ľubľany patrí budovanie kybernetickej bezpečnosti EÚ, posilnenie schopností Únie v oblasti prevencie pre prípad ďalších pandémií, podpora Konferencie o budúcnosti Európy a príprava októbrového summitu o západnom Balkáne.



Slovinsko je spolu s Nemeckom a Portugalskom súčasťou predsedníckeho tria v Rade EÚ v období od 1. júla 2020 do 31. decembra 2021. Tri krajiny pripravili spoločný 18-mesačný program, ktorý definuje témy a oblasti, na ktoré sa má Rada EÚ v tomto období zamerať. Program bol vypracovaný na základe strategického programu EÚ na roky 2019 - 2024, na ktorom sa lídri EÚ dohodli v máji 2019 na neformálnom summite v rumunskom Sibiu.



Súčasné predsednícke trio muselo okrem bežnej agendy zohľadniť aj nové okolnosti súvisiace s pandémiou koronavírusu. Riešenie pandémie a jej následkov sa stalo ústrednou témou pri spoločnom postupe tria. Členské štáty EÚ sa v rámci spoločnej reakcie na koronakrízu dohodli na aktivitách na ochranu európskych občanov, na posilnenie odolnosti Európy a riešení sociálno-ekonomických dôsledkov krízy COVID-19. Predošlé nemecké a portugalské predsedníctva v tejto súvislosti podporili prijatie mnohých opatrení, mnoho úloh však zostalo dokončiť pre slovinské predsedníctvo.



Veľkou výzvou, na ktorú sa chce Ľubľana sústrediť, je budovanie klimaticky neutrálnej, zelenej a spravodlivej Európy. Už o niekoľko týždňov by mala Európska komisia predložiť veľký legislatívny balík o klíme (Fit for 55), ktorý so sebou prinesie potrebu mnohých zákonných úprav a pre prijatie ktorého bude Slovinsko hľadať potrebný kompromis medzi členskými krajinami.



Ďalšou náročnou úlohou bude pre Slovincov nájsť spoločnú pozíciu v Rade EÚ o zákone o digitálnych trhoch a zákone o digitálnych službách, ktoré predložila eurokomisia. Slovinsko má ambíciu dosiahnuť kompromis v tejto otázke do konca roka.



Nastupujúce predsedníctvo za svoju prioritu považuje aj nový pakt EÚ o migrácii a azyle, kde sa však kompromis dá len ťažko očakávať vzhľadom na skutočnosť, že krajiny EÚ v tejto otázke nedokázali pokročiť už niekoľko rokov.