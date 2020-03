Slovinsko nechce vpustiť asi 100 Ukrajincov vracajúcich sa z Talianska

Ľubľana 13. marca (TASR) - Na hraniciach medzi Talianskom a Slovinskom uviazla skupina približne 100 Ukrajincov, ktorým slovinská pohraničná stráž pre možnú nákazu koronavírusom nechce umožniť vstup na slovinské územie. Informovala o tom v piatok agentúra UNIAN.



Autobusy s Ukrajincami dorazili na slovinsko-talianske štátne hranice večer 12. marca. Miestna pohraničná stráž merala vodičovi jedného z autobusov teplotu, pričom následne rozhodla, že autobusy na slovinské územie nevpustí a že sa musia vrátiť do Talianska.



Väčšina Ukrajincov to však odmietla, pretože platnosť ich povolenia na pobyt v krajinách EÚ sa končí. Ak by sa do Talianska vrátili, hrozila by im deportácia a následne zákaz vstupu na územie Európskej únie.



Na týchto hraniciach uviazlo aj viacero rumunských autobusov, avšak bez cestujúcich. Ukrajinské autobusy prevážali cestujúcich na trase Miláno - Kyjev a Bari - Cherson. Cestujúci z autobusov sa telefonicky spojili s ukrajinskými konzulátmi v Taliansku, Slovinsku a Rakúsku a požiadali ich o pomoc.



Prvým potvrdeným prípadom nákazy koronavírusom v Slovinsku bol muž, ktorý bol pozitívne testovaný po návrate z Maroka.



Na Ukrajine zatiaľ evidujú troch nakazených. Pre hrozbu rozšírenia koronavírusu sa v piatok v Kyjeve zišla Rada národnej bezpečnosti a obrany, aby rokovala o nevyhnutných opatreniach. Zvažuje sa aj uzavretie ukrajinských hraníc, kde nateraz pracuje len tretina priechodov.



Už teraz je na Ukrajine najmenej do 3. apríla prerušené vyučovanie v školách a zakázané sú aj verejné podujatia s účasťou viac ako 200 ľudí. Zastavené je aj letecké spojenie s Talianskom.