Slovinskí novinári obviňujú vládu zo zneužitia krízy na mediálne útoky

Ľubľana 28. októbra (TASR) - Redaktori najvplyvnejších slovinských spravodajských serverov a médií obvinili v stredu miestnu stredopravicovú vládu z toho, že zneužíva koronakrízu na útoky voči nezávislým a kritickým médiám.



"Kríza ani akákoľvek iná udalosť by nemala slúžiť ako alibi pre škodlivé zmeny v mediálnej legislatíve či pre pokusy o politické zásahy do nezávislosti médií," uvádza sa v otvorenom liste podpísanom 22 šéfredaktormi najväčších slovinských médií, z ktorého cituje agentúra AFP.



Slovinský premiér Janez Janša, ktorý má blízky vzťah s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, začal na novinárov a médiá kritické k vláde útočiť už krátko po svojom marcovom nástupe do funkcie. Obviňuje ich z prisluhovačstva údajným skrytým záujmom prepojených s bývalým komunistickým režimom, píše AFP.



Minulý týždeň sa Janša oboril aj na verejnoprávnu tlačovú agentúru STA, ktorú nazval "hanbou národa". Rozčúlilo ho totiž, že STA poskytla viac priestoru rozhovoru hudobníkovi kritickému k epidemiologickým opatreniam, než jeho schôdzke s maďarským premiérom Orbánom, ktorá prebehla v rovnaký deň.



Tento týždeň zase Janša kritizoval verejnoprávne i súkromné televízne stanice. Tvítoval, že kým v iných krajinách EÚ majú "jednotlivci či skupiny, ktoré popierajú vírus a stavajú sa proti opatreniam či ignorujú utrpenie iných" prístup len na Facebook, v Slovinsku dostávajú "neobmedzený priestor" vo vysielaniach verejnoprávneho telerozhlasu RTV Slovenija či súkromnej televízie POP TV.



Janšova Slovinská demokratická strana (SDS), ktorá v marci - po rozpade predošlej vlády - vytvorila novú vládu koalíciu, už dávnejšie sľubovala reformy verejnoprávnej agentúry STA a telerozhlasu RTV Slovenija. Avizované zmeny by podľa kritikov poskytli vláde nadmerný vplyv na obe médiá. SDS ich však nakoniec bola nútená stiahnuť pre odpor koaličných partnerov.



Protestný list okrem iných podpísali v stredu aj šéfredaktori STA, okruhov RTV Slovenija, denníkov Delo, Dnevnik či Večer a dvoch z troch najväčších politických týždenníkov v krajine. "Odmietame také útoky na médiá a novinárov," píšu v liste, v ktorom vládu obviňujú z toho, že novinárom pripisuje "neexistujúcu agendu" a tlačí ich do "ringu politického boja".



Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) so sídlom vo Viedni v septembri upozornil, že v Slovinsku došlo od nástupu Janšovej vlády k rýchlemu úpadku slobody médií, aký je v ostatnom čase badateľný len v niektorých európskych krajinách.