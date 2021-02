Slovinsko od pondelka uvoľní epidemiologické obmedzenia

Ľubľana 11. februára (TASR) - Slovinsko od budúceho týždňa zmierni opatrenia proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Po tom, ako sa v krajine výrazne zlepšila epidemická situácia sa otvoria základné školy a ľudia budú opäť môcť cestovať medzi regiónmi. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



V Slovinsku platí od októbra čiastočný lockdown, zatvorené sú všetky školy, obchody s iným ako nevyhnutým tovarom a je zakázané cestovať medzi obcami.



V ostatných týždňoch však klesol denný prírastok prípadov nákazy, ako aj počet hospitalizovaných. V Slovinsku tak môže začať platiť oranžový stupeň protiepidemických opatrení, tretí najvyšší z piatich.



"Môžeme cestovať po celej krajine," povedal novinárom slovinský minister vnútra Aleš Hojs po zasadnutí vládneho kabinetu a spresnil, že cestovné a iné obmedzenia sa zmiernia od pondelka.



Na verejnosti sa bude môcť stretnúť najviac desať ľudí naraz. Všetci študenti základných škôl, ako aj stredoškoláci v maturitnom ročníku sa vrátia do tried.



Zároveň sa môžu od pondelka otvoriť všetky obchody i služby, avšak budú musieť dodržiavať prísne pravidlá vrátane pravidelného týždenného testovania zamestnancov.



Nočný zákaz vychádzania od 21.00 h do 06.00 h SEČ však bude naďalej platiť, až kým sa epidemická situácia ďalej nezlepší. Niektoré obmedzenia vláda uvoľnila ešte v januári, pripomína AFP. Žiaci prvých až tretích ročníkov základných škôl sa učili v triedach už v januári, zároveň boli otvorené obchody s rozlohou menšou ako 400 metrov štvorcových.



Slovinci budú môcť ísť lyžovať, ak budú mať pri sebe potvrdenie o negatívnom teste, ktoré nie je staršie ako sedem dní.



V krajine zaznamenali od vypuknutia pandémie takmer 3700 úmrtí v súvislosti s chorobu COVID-19.