Slovinsko odporúča svojim občanom v JAR, aby sa vrátili domov

Ľubľana 26. novembra (TASR) - Slovinské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo Slovincom, ktorí sú v súčasnosti v Juhoafrickej republike (JAR), aby sa čo najskôr vrátili do vlasti a sledovali situáciu, keďže čoraz viac štátov zavádza obmedzenia pre pasažierov prichádzajúcich z tejto oblasti. Výzva ministerstva súvisí s novým variantom koronavírusu, zisteným v JAR. Informácie priniesla slovinská tlačová agentúra STA.



Pasažierom plánujúcim cestu do krajín, kde zistili nový variant koronavírusu doteraz označovaný ako B.1.1.529, odporúčajú slovinské úrady odložiť alebo zrušiť cestu, ak nie je nevyhnutná.



Slovinské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že situácia okolo nového variantu je sledovaná.



Niektoré krajiny Európskej únie z obáv z nového variantu zrušili lety z juhu Afriky a zaviedli dodatočné opatrenia pre pasažierov vstupujúcich na územie EÚ. Viaceré dokonca zakázali občanom zo štátov nepatriacich do EÚ vstup na svoje územie zo spomínanej oblasti a zaviedli pre svojich občanov povinný PCR test a karanténu, pripomína STA.



Slovinský Národný úrad verejného zdravia v piatok informoval, že nový variant pomenovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) omikron, zatiaľ v Slovinsku nebol potvrdený.