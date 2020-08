Slovinsko opäť zaradilo Česko medzi stredne rizikové krajiny

Praha/Ľubľana 7. augusta (TASR) - Slovinsko opäť zaradilo Českú republiku na zoznam stredne rizikových krajín pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Ľudia, ktorí z Česka pricestujú do Slovinska, tak až na výnimky budú musieť podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu. Informoval o tom v piatok spravodajský portál iDNES.cz.



České ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke uviedlo, že táto zmena vstúpila do platnosti 6. augusta.



Česká republika sa na slovinskom zozname krajín aktuálne nachádza v tzv. žltej kategórii. Nariadenie platí pre občanov Českej republiky a osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v tejto krajine. Výnimka sa týka iba ľudí dochádzajúcich za prácou alebo osôb pracujúcich v medzinárodnej doprave. Tí po vstupe na územie Slovinska nemusia podstúpiť karanténu.



Tranzit cez Slovinsko je povolený bez karantény iba vtedy, ak prejazd nepresiahne 12 hodín.



Slovinsko zaradilo Česko pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu na zoznam menej bezpečných krajín ešte začiatkom júla. Slovinsko nakoniec zmenilo svoje pôvodné rozhodnutie a od utorka 7. júla znova zaradilo Česko na takzvaný zelený zoznam bezpečných štátov. Na zozname epidemiologicky menej bezpečných oblastí však vtedy zostal Moravskosliezsky kraj. Od 17. júla mohli Česi cestovať do Slovinska bez obmedzení.