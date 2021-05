Slovinský parlament vyslovil dôveru premiérovi Janezovi Janšovi

Ľubľana 27. mája (TASR) - Slovinský parlament v stredu vyslovil dôveru konzervatívnemu premiérovi Janezovi Janšovi, mesiac predtým, ako sa Slovinsko ujme striedajúceho sa predsedníctva v Rade Európskej únie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Premiéra podporilo v 90-člennom parlamente 44 poslancov, opačný postoj vyjadrilo 42 zákonodarcov. Na vyslovenie nedôvery bolo treba väčšinu v podobe 46 hlasov. Ak by sa tak stalo, 62-ročný Janša by bol pravdepodobne odvolaný a konali by sa predčasné voľby.



Hlasovanie iniciovali ešte v apríli štyri stredoľavicové opozičné strany, ktoré obviňujú premiéra zo zlého vedenia boja proti koronavírusovej pandémii, ignorovania demokratických inštitúcií a porušovania slobody tlače (útoky na kritizujúce médiá a zastavenie financovania jedinej tlačovej agentúry STA).



Janša tvrdí, že jeho vláda je úspešná v riešení pandemickej aj ekonomickej krízy. Obvinenia zo strany opozície podľa jeho slov obsahujú "toľko absurdností, že nemá zmysel na ne reagovať". "Máme pred sebou rok zotavovania sa, ktoré bude rýchlejšie než v ostatných členských štátoch EÚ. Do predkrízového stavu sa vrátime v rekordne krátkom čase," vyhlásil slovinský premiér.



Roztrieštená opozícia sa o odvolanie Janšu po prvý raz pokúsila už vo februári; Janša je v úrade od vlaňajšieho marca. Jeho stredopravicová koalícia má v parlamente aktuálne 45 kresiel, niekoľko poslancov opustilo vládny tábor v uplynulých mesiacoch.