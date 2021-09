Slovinsko po úmrtí mladej ženy pozastavilo očkovanie vakcínou od J&J

Ľubľana 29. septembra (TASR) – Slovinsko v stredu dočasne pozastavilo očkovanie jednodávkovou vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson po tom, čo 20-ročná žena len niekoľko dní po zaočkovaní touto vakcínou zomrela na krvácanie do mozgu a krvné zrazeniny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



„Ministerstvo zdravotníctva požiadalo Úrad verejného zdravia, aby dočasne pozastavil očkovanie vakcínou Janssen, až kým sa nevyjasnia všetky podrobnosti súvisiace s týmto prípadom," uviedol minister zdravotníctva Janez Poklukar na tlačovej konferencii v metropole Ľubľana a použil názov vakcíny od firmy Johnson & Johnson (J&J).



Odborní poradcovia odporučili vláde pozastavenie tohto očkovania, keď sa dozvedeli, že „môže existovať nežiaduca súvislosť medzi smrťou a očkovaním", povedala Bojana Boevičová, ktorá vedie skupinu odborných poradcov.



Médiá informovali, že ženu hospitalizovali v pondelok v kritickom stave, iba niekoľko dní po tom, čo dostala dávku vakcíny Janssen.



V Slovinsku už predtým potvrdili jedno úmrtie súvisiace s touto vakcínou. V krajine ju podali vyše 120.000 ľuďom.



V balkánskej krajine s dvoma miliónmi obyvateľov je úplne zaočkovaných približne 47 percent ľudí a táto miera patrí k najnižším v Európskej únii.



Vláda v snahe zvýšiť počty zaočkovaných tento mesiac oznámila, že všetci štátni zamestnanci musia byť od 1. októbra zaočkovaní alebo po prekonaní covidu, ak chcú ďalej pracovať.



Dopyt po vakcíne od J&J sa v posledných týždňoch zvýšil, pretože je to jediná vakcína, ktorá si nevyžaduje dve dávky.



Európska agentúra pre lieky v júni uviedla, že je nutné, aby štáty EÚ používali všetky dostupné vakcíny v boji proti pandémii, a že je ešte príliš skoro povedať, či je niektorá z nich najlepšia.



Tieto vyjadrenia agentúry prišli v čase, keď niekoľko krajín obmedzilo používanie tzv. vektorových vakcín proti koronavírusu, akými sú napríklad vakcíny od firmy AstraZeneca a Johnson & Johnson, pretože sa zistil ich súvis so zriedkavými, ale nebezpečnými krvnými zrazeninami – a namiesto nich si zvolili mRNA vakcíny ako Pfizer a Moderna.



EMA ako regulačný úrad pre lieky schválila práve tieto štyri vakcíny na používanie v 27 členských krajinách EÚ.